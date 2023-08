Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú rompen su relación y lo sucedido da un giro

Se acabó el amor entre Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú. Es lo que se desprende de los desconcertantes movimientos que han protagonizado en redes quienes aspiraban a ser una de las parejas del verano tras su paso por ‘Supervivientes 2023‘.

Desde la final del concurso de Telecinco, ambos han estado en el punto de mira de sus seguidores. Cada paso, cada publicación en redes y cada escapada juntos era exhaustivamente escrutada. Incluso en más de una ocasión han circulado rumores de crisis cuando pasaban de hacer partícipes a sus fans de casi toda su vida a un silencio total.

Sin embargo, eran especulaciones infundadas que siempre salían a desmentir públicamente. Hasta ahora. Porque sus manifestaciones en las últimas horas vienen a confirmar que la relación entre Adara Molinero y Bosco está rota o, al menos, pasando por un duro bache. En el caso de la ganadora de ‘GH VIP 7’, ha compartido un tuit absolutamente revelador.

Una cuenta ha publicado el siguiente post y la madrileña ha dado ‘me gusta’: «Era obvio que todos sabíamos, no había pareja, no había encuentros, no había escapadas de ellos solos ni unas vacaciones solos. Una pareja tiene que tener sus espacios pero ¿tantos? Él es así, es respetable, pero no pidas iniciar una relación si te vas a pasar el verano a tu bola». No obstante, consciente del revuelo que podría ocasionar, ha optado por deshacer el clic después. Pero ya era tarde y la captura ha empezado a correr en Twitter.

Todo claro ya, no?? Demasiados espacios, poco estar juntos como pareja, no te metas a una relación si te quieres pasar el verano con los colegas y fin del problema, no hay más!! No se necesitan más explicaciones, es lo mejor para ambos, estar solteros y a vivir la vida!! 😅✌️ pic.twitter.com/CpaBheI79v — Carlota 💜✈️ (@CarlotaAstu_) August 22, 2023

Por su parte, el vigente ganador de ‘Supervivientes’ ha publicado un post en Instagram con un texto que también es muy elocuente. Bosco habla de mal tiempo y oleaje metafóricamente y de los «palos» que te sacude la vida. Unas palabras que son realmente definitivas.

«Cuando hay mal tiempo y oleaje en la vida, uno tiene que pensar que si hay temporal hay viento y si hay viento el Velero tira. Como una vez me dijo mi coach Pocholo, ser positivo no es fingir que todo esta bien, sino ver el bien en todo. La vida te da palos y a veces más de uno y en el mismo sitio. Momentos de estos son los de ver el bien y pensar que todos lo sentimientos, aunque duelan, son bonitos ya que del amor al odio hay un paso. Dicho esto, doy gracias por los amigos que me acompañan y los boscolit@s que me apoyan . Con vosotros siempre y efectivamente. Aquí solo hay una marcha y esa es a tope», ha escrito Bosco.

Como era de esperar, la repercusión empieza a cobrar fuerza en redes y las teorías a barruntarse; entre ellas se señala la presagiada incompatibilidad entre Adara y Bosco como posible causa de esa ruptura. Eso sí, habrá que esperar a que sean los propios protagonistas quienes lo aclaren todo.

Adara y Bosco es como el aceite y el agua…. Nada compatible…… — Salvame (@SvillaForever) August 22, 2023

Leo que Bosco y Adara ya no están juntos, era evidente son como la noche y el día. — SORAYA 👽 (@Q_Soraya) August 22, 2023

Tema Bosco y Adara, aquí no hay ningún culpable, y echarle mierda a uno de los dos por necesidad de buscar uno es absurdo. Cada uno es diferente y está en una etapa vital distinta no hay más — Murmi🌻 (@murmurous_) August 22, 2023