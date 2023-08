Adara Molinero aclara si se ha roto la relación con su madre Elena y no hay dudas

Adara Molinero ha aclarado en qué punto está la relación con su madre, Elena Rodríguez, tras su reciente entrevista a la revista ‘Lecturas’. Y es que, a juzgar por cómo reaccionó Elena en redes sociales, no la debió hacer mucha gracia las declaraciones de su hija. «Todo está bien», ha dejado claro la ganadora de ‘GH VIP 7’.

Desde su casa de Madrid, donde vive con su hijo Martín, Adara concedía una exclusiva a la citada revista en la que hablaba de numerosos aspectos de su vida, como su relación con Bosco, sobre la maternidad, su estado de salud tras sus problemas intestinales, así como sobre la terapia que tuvo que hacer de niña debido a una dura infancia. Una reflexión breve pero que acabó convirtiéndose en el titular de la entrevista.

«Tuve una mala infancia. He tenido que hacer terapia», reconocía la exconcursante de la última edición de ‘Supervivientes’. Unas palabras que provocaron la reacción inmediata de su madre en Twitter. «Estoy muy cansada de esto, me dejé la piel y ya no puedo más», confesaba Elena en dicha red social.

Adara Molinero aclara cómo está la relación con su madre

Ahora, la propia Adara Molinero ha dejado claro que entre su madre y ella todo está bien, y no hay ningún distanciamiento: «No pasa nada entre mi madre y yo. Todo está bien». De hecho, en otra de las partes de la entrevista, la joven no duda en alabar el papel de su madre, a la que califica de «amiga», asegurando que, junto a su hijo, es lo más importante de su vida.

Con este contundente mensaje en su perfil de Twitter, la novia de Bosco Martínez- Bordiú ha aclarado que la entrevista no ha generado ningún enfriamiento en la excelente relación que siempre ha tenido con su progenitora. Los seguidores de ambas pueden respirar tranquilos.