Adara Molinero confiesa ahora lo que pensó realmente de Bosco al entrar en ‘Supervivientes’

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre una supuesta crisis en la relación entre Adara Molinero y Bosco Martínez- Bordiú, noviazgo que nació en la última edición de ‘Supervivientes’. Para poner fin a las especulaciones, la ganadora de ‘GH VIP 7’ ha concedido una entrevista a la revista ‘Lecturas’ con el fin de aclarar en qué punto está su relación con el sobrino de Pocholo.

Y es que, de la noche a la mañana, la pareja pasó de hacernos partícipes de todos sus movimientos a través de las redes sociales a dejar de publicar fotos juntos. Esto hizo que muchos hablaran de crisis, o incluso de ruptura, entre los exconcursantes de ‘Supervivientes 2023’. Pero nada más lejos de la realidad.

«Estoy ilusionada, siento cosas muy fuertes», confiesa Adara en la citada revista. Pero la hija de Elena Rodríguez da un paso más allá y por primera vez reconoce estar enamorada, aunque no se lo ha dicho a Bosco, «creo que son los miedos», admite.

Pero, ¿cómo fue el momento en el que el ganador de ‘Supervivientes’ le pidió oficialmente ser su novio?: «Quedamos para comer y me lo pidió. Me dijo que le gustaría que lo nuestro fuera más en serio. Me quedé flipando, Bosco no es de tener pareja y a su primera novia tardó un año en pedírselo. No lo esperaba para nada».

Adara cuando conoció a Bosco: «Pensé que era un gilipollas»

Aunque reconoce que le dio un poco de miedo comenzar una relación con él tras su última ruptura con Rodri Fuertes: «Da un poquito de miedo. Hemos sido amigos y ahora hay que encajar y conocernos como pareja». Y eso que, al principio no le cayó demasiado bien. «Pensé que era un gilipollas«, admite Adara entre risas.

Lo que más le gusta de Bosco es que «sea tan alegre y tan activo, me vuelve loca. Es muy culto. Nunca me canso de tener una conversación con él». Además, confiesa que ·me trata increíble, como una princesa, se preocupa mucho por mí. Es súper cariñoso. Tiene un montón de detalles. Nunca me han tratado así».

Sobre si tiene celos de Raquel Arias por la relación que tiene con su novio, Adara lo deja claro: «No. La bloqueé porque dijo que soy una interesada, que no se fía de mí en relación con Bosco. Malmetió».

Tampoco tiene palabras buenas para Diego Matamoros, después de que este la llamara «desequilibrada» y dijera que «va a cada reality a trincarse a uno nuevo». «Me dolió. A cualquier mujer le duele. Si no me sintiera tan bien, esto me habría destrozado. Es un comentario machista, sexista y totalmente fuera de lugar. El menos apropiado para hablar es él», sentencia Adara en ‘Lecturas’.