El comunicado de Adara con este órdago a Bosco Martínez-Bordiú «dentro y fuera» de ‘Supervivientes’

‘Supervivientes All Stars’ conseguía el reencuentro de dos parejas o al menos de una pareja de ex-novios y otra de dos personas que tuvieron un rollo. Hablamos de Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú por un lado y Sofía Suescun y Logan Sampedro por otro.

Durante su estancia en la isla, Bosco se mostró encantado de volver a compartir aventura con Adara. La madrileña también se mostró muy cercano con el ganador de ‘Supervivientes 2023’ con el que tuvo un romance tras su vuelta de Honduras.

Sin embargo, Adara decidió plantarse y alejarse un poco de Bosco por lo que pudiera pensar su novio Álex Ghita. Ahora, la hija de Elena Rodríguez ha dado un paso más allá y ha compartido una incendiaria publicación en la que carga duramente contra su ex.

«Estoy bastante cansada con el tema Bosco. Me gustaría que se acabara por respeto a mí y a mi pareja», empieza diciendo la primera expulsada de ‘Supervivientes All Stars’ dejando claro que no aguanta más con los comentarios que se realizan sobre su relación.

Pero lejos de quedarse ahí, Adara deja entrever que Bosco estaría escribiéndole por privado y que no quiere saber nada de él. «Dentro y fuera de plato (y no recibir mensajes privados por su parte) que se limite a opinar del concurso y no a hablar de mí», sentencia.