Elena Rodríguez se moja y dice claramente quién es la expulsada de ‘Supervivientes All Stars’

Si hace unas semanas, Elena Rodríguez, la madre de Adara Molinero ya recibió críticas por posicionarse y pedir la salvación de Olga Moreno; ahora la ex-concursante de ‘Supervivientes 2020’ lo ha vuelto a hacer al dejar claro quién debe salvarse este lunes de la expulsión de ‘Supervivientes All Stars’.

Y al igual que su hija Adara, Elena Rodríguez tiene claro que Marta Peñate debe continuar en el reality. Así, pese a las grandes diferencias de su hija con la canaria y de sus enfrentamientos del pasado, ahora parece que las dos se han olvidado de todo y apuestan por la novia de Tony Spina.

Tanto Elena Rodríguez como Adara han dado un giro radical a su opinión en solo unas semanas y han pasado de querer a Marta fuera a apoyarla totalmente en esta recta final. Y es que las dos tienen una nueva víctima: Sofía Suescun.

«Prefiero a la gente que va de frente. La frase no le hagáis víctima no me gustó», tuiteaba hace unos días Elena Rodríguez junto a una captura en la que se veía el voto de salvar a Marta Peñate. Todo después de que Sofía Suescun pidiera a sus compañeros que no convirtieran a Adara en una víctima tras su controvertida entrada al reality.

Prefiero a la gente que va de frente. La frase no le hagáis víctima no me gustó pic.twitter.com/2nE7jns0Xx — Elena Rodriguez (@elenatriatlon) July 19, 2024

Un tuit que ha vuelto a generar un sinfín de críticas hacia Elena Rodríguez al igual que le ha sucedido a Adara por cuestionar a Sofía Suescun y apoyar a Marta después de que incluso la ganadora de ‘GH VIP 7’ llevara a la canaria a los juzgados acusándola de haberla agredido en plena calle en Madrid.