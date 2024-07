Bosco resuelve qué pasó realmente con Sofía Suescun en ‘Supervivientes’ y no deja dudas

Bosco Martínez Bordiú llegó al plató de ‘Supervivientes All Stars’ este domingo tras convertirse en el cuarto expulsado de la edición. Nada más encontrarse con Sandra Barneda, supo que debía enfrentarse cara a cara a todo el revuelo que se había formado por sus imágenes con Sofía Suescun. Fue ahí cuando desmintió cualquier tipo de tonteo, iniciando un tenso enfrentamiento entre Kiko Jiménez y Adara Molinero.

Tras una cálida acogida en plató, el programa tenía más que calculado el momento de tensión entre el expulsado y Kiko Jiménez, que ha aguantado durante semanas en plató los rumores sobre infidelidad de Sofía en Honduras. Una vez vieron las famosas imágenes nocturnas de ambos en mitad de la isla, el joven se pronunció muy contundente.

«Literalmente no sé, yo no veo nada en el vídeo. Nunca ha pasado nada entre Sofía y yo», comenzó aseverando Bosco, que se dirigió a Kiko Jiménez para explicar la situación detalladamente. «Dormíamos juntos todos los días en una esterilla… nos hablábamos por las noches pero ya», insistió el concursante expulsado mientras la pareja de la de Pamplona permanecía serio durante el interrogatorio.

Bosco desmiente un tonteo con Sofía Suescun: «No hay nada»

Cuando Jiménez le preguntó por alguna conversación o gesto que haya podido inducir a error, el ganador de ‘Supervivientes 2023’ fue claro. «No podía dormir con las fisuras y eso y ella venía a darme los masajes y todo, y yo se lo agradecía, pero ahí llegó», aseguró el televisivo antes de que Sandra Barneda le interrumpiese con un importante apunte. «Voy a daros una información antes de que sigáis… estás imágenes corresponden a antes del golpe», reveló la presentadora mientras el plató estallaba en risas.

Bosco en ‘Supervivientes All Stars’

Algo avergonzado, la tensión se apoderó de Bosco mientras Kiko Jiménez miraba de reojo algo confundido. «Antes del golpe tampoco, no me acuerdo de las conversaciones pero poquito más. En ese vídeo no sale nada porque no hay nada, te lo digo yo», insistió el hijo de Clotilde Martínez Bordiú, mientras el novio de Sofía Suescun aseguraba que «las explicaciones hay que dárselas a otros» lanzando una pulla directa a Adara Molinero.

Ante las alusiones, la primera expulsada de la edición terminó pronunciándose después de su duro juicio contra Suescun y la brutal bronca que protagonizó con Kiko en plató. «Si él da esa explicación es porque será así», señaló Adara a regañadientes antes de comenzar a reírse. Mientras, Sandra Barneda intentaba que la influencer se disculpase por sus insinuaciones después de que el concursante desmintiese las imágenes, el expulsado sorprendió con una confesión.

Adara Molinero y Kiko Jiménez se enfrentan

«Voy a decir una cosa, sí hubo besos, pero en las mejillas, de gracias. Es el único beso que hubo», reveló Bosco causando aún más revuelo en plató mientras Adara continuaba riéndose de la situación. «Al final tienes una relación de amistad, si hablas por la noche es normal que estés hablando cerca para no molestar a la persona que tienes cerca», añadió Marieta en un intento de justificar al catalán en su versión de los hechos.

Pero Sandra Barneda estaba dispuesta a llegar hasta el fondo del asunto. «Yo quiero remitirme a la imagen que tenemos detrás capturada. ¿Esto es un beso en la mejilla?», preguntó algo escéptica la comunicadora. «Eso no es ni un beso ni es nada. Es literalmente el ángulo de la cámara, yo claramente por encima intentando levantarme y dándome la vuelta para irme», respondió el ex de Adara Molinero.

«Hay gente que se empeña en ver un beso porque como nos ven felices y llevamos mucho tiempo juntos, pues parece ser que lo que quieren es que rompa la relación», aseguró Kiko Jiménez tras la explicación de Bosco, haciendo que Adara se pronunciase de nuevo tras una sonada carcajada por alusiones. «Yo estoy aquí trabajando, estoy opinando de un concurso, aquí se opina de esas imágenes…», intentó explicar la influencer mientras el televisivo le interrumpía.

«Estoy hablando chiquitín, déjame hablar, es que te encanta con ese vozarrón de hombre que pones. Qué hortera», espetó Adara Molinero mientras Kiko Jiménez se levantaba de su asiento para paralizar el debate. «Por cierto Bosco, tengo que decirte que no quería hablar en ningún momento de ti porque su novio se pone celoso», terminó señalando Jiménez antes de que la presentadora detuviese la entrevista para conectar en directo con la isla.