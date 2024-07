Bosco Martínez-Bordiú señala el trato injusto a Sofía Suescun en ‘Supervivientes All Stars’

‘Supervivientes All Stars’ ha sometido a Bosco Martínez-Bordiú a una divertida dinámica ahora que ya ha sido expulsado. El concursante se ha caracterizado por ser escurridizo a la hora de mojarse en las polémicas y situaciones más comprometidas.

Por eso, ante su carácter tibio, le han enfrentado a la prueba ‘o te mojas o te mojan’. Y, en algunas cuestiones formuladas le han tenido que mojar irremediablemente. Por ejemplo a la pregunta de quién está siendo el más estratega en esta edición del reality, a lo que el joven ha respondido que todos en general.

No obstante, a pesar de su dificultad por tomar partido, Bosco sí ha sido claro cuando le han preguntado quién cree que ha sido injustamente tratado por sus compañeros. «La persona que más injustamente ha sido tratada por sus compañeros ha sido Sofía. La han tachado de muchas cosas, de que ella no hacía nada cuando Sofía sí ha hecho muchas cosas y yo lo he visto», ha respondido.

Además, ha confesado la conexión tan buena que ha forjado con ella en Honduras: «No pensé ni que me fuese a llevar bien con Sofía ni que me fuese a llevar mal, no iba con una idea preconcebida. A mí Sofía me decía que pensaba que yo le iba a caer fatal y que le iba a parecer un soso. Pero al final con ella me lo he pasado genial, ha sido encantador conocerla, es una chica guapísima. Si a alguien no le gusta Sofía yo dudaría de sus gustos, es preciosa, educada y encantadora. Su único fallo es que está enamoradísima de su novio», bromea, mandándole un recado a Kiko Jiménez: «Tienes un joya».

Por otro lado, respecto a quién se merece estar menos en el reality dice que «fue y es Adara porque no aguantó todo lo que podía aguantar». «Aunque yo la entiendo perfectamente», añade, reconociendo que «ha sido una pasada volver a estar con ella en este concurso en el que nos conocimos, ha sido un tremendo placer vernos, le tengo tanto cariño que solo verla sonreír ya me hace feliz».

Por último, sobre el compañero con el que menos ha empatizado, señala a Lola Mencía. «Me ha producido impresiones neutrales Lola, la verdad es que es encantadora, muy de León, pero sí que su carácter comparado con los que había ahí era el menos fuerte, es una persona que no me ha llenado tanto como el resto».