Jonan Wiergo sorprende al revelar con quién rompe definitivamente tras ‘Supervivientes’

Tras cuatro meses pasando penurias en Honduras, los concursantes de ‘Supervivientes 2023′ están disfrutando al máximo de sus vacaciones. Tras hacer una idílica escapada junto a Bosco, Adara y su novio, Jonan Wiergo está aprovechando ahora para disfrutar de sus amigos, entre los que se encuentra Dulceida.

El joven se ha unido junto a otros amigos influecers al planazo de Dulceida, que ha inaugurado su Casa In. Tal y como el propio Jonan ha mostrado a través de sus stories de Instagram, podemos ver cómo el exsuperviviente ha disfrutado del servicio de cuidado estético que ofrece la experiencia de la Casa In.

Y es que, como él mismo ha reconocido tras ver el diagnóstico de los especialistas, su piel había sufrido mucho al estar tan expuesta al sol estos meses en Honduras. Por tal motivo, el influencer está deseando empezar nuevos tratamientos para que su piel vuelva a ser la que era antes de lanzarse del helicóptero.

Gracias a las instantáneas compartidas en sus redes sociales, también hemos podido ver cómo es la localización de la Casa In y de cómo los influencers disfrutan de sus diversos planes. Uno de ellos son las películas en una especia de cine en casa, donde todos ellos pueden relajarse y desconectar de la rutina de su día a día. Jonan les convenció para poner su película favorita, ‘Captain Fantastic’.

Jonan Wiergo tiene bloqueados a casi todos sus compañeros de ‘Supervivientes’

El tercer finalista de ‘Supervivientes 2023’ se ha sometido a una sesión de preguntas de sus seguidores de Instagram para responder a todas las dudas que estos tengan sobre su paso por el concurso de aventuras. Aún un poco bloqueado tras haber estado cuatro meses aislado, el joven no para de agradecer todo el cariño que recibe a diario.

Una de las preguntas que le han formulado era sobre cómo había conseguido sobrevivir rodeado de tanta gente «tóxica». Su respuesta ha sido de lo más sorprendente: «Tengo bloqueados a casi todos los concursantes», ha reconocido Jonan. Además, ha dejado claro que «no me quiero volver a ver en una así en mi puta vida».

Aunque no ha dado nombres de las personas a las que tiene bloqueadas, sí que ha dejado claro a quien se lleva de la isla: «Las únicas personas que me gustaría volver a ver son Alma, Adara, Bosco, Asraf, Gema y Manuel. Los demás… gracias pero no. Ellos son los únicos que se han preocupado por mí», sentencia.