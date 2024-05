Mariló Montero dice ‘hasta aquí’ en ‘Espejo Público’ por lo ocurrido con Ana Iris Simón

Mariló Montero ha mantenido un fuerte encontronazo con Ana Iris Simón en ‘Espejo Público’ al considerar que esta última había cuestionado su dolor por la masacre de Israel en la franja de Gaza con más de 14 mil niños asesinados.

El programa matinal que conduce Susanna Griso en Antena 3 se ha hecho eco de la última petición de Podemos. La formación morada ha reclamado que España renuncie a los Juegos Olímpicos si participa Israel. También varios artistas piden a España medidas de presión contra este país a la par que existe un movimiento estudiantil demandando sanciones.

Sobre ello ha habido un intenso y polarizado debate en el programa. «Sobre el movimiento universitario que hay, está muy bien que la gente se quiera movilizar pero son centros neutrales», ha opinado inicialmente Mariló Montero. «Hay 14 mil niños muertos pero tenemos que ser neutrales», le ha rebatido Ana Iris Simón.

«¿Qué te crees que a mi me encanta que haya 14 mil niños muertos?», le ha confrontado Mariló. «Pues no lo sé si te encanta», le ha soltado la periodista y escritora. «¿Ah, lo pones en duda?», ha reaccionado sorprendida Montero tras esa controvertida contestación de su compañera.

«Eso es extremismo, que tú pongas en duda que a mi me duela o no que asesinen a 14 mil niños. Es que no tenemos nada más que hablar. Si tú dices que yo pongo en duda el crimen de miles de personas no tenemos nada más que hablar», se ha plantado Mariló Montero, escalando la tensión en el plató de ‘Espejo Público’.

«Yo te he preguntado solo», se ha excusado Ana Iris. «Pues déjame que lo hable», le ha exigido la comunicadora navarra. «¿Cuál es la pega que le pones a esos estudiantes?», le ha repreguntado Simón. «Te estoy diciendo que hay un sector universitario que se debe dedicar a ser un centro educativo neutral, punto uno», ha reafirmado Mariló.

«¿Neutrales ante la masacre de 14 mil niños?», ha vuelto a insistir Ana Iris. «Bueno, voy a seguir argumentando aunque me digas que estoy encantada de que maten a 14 mil niños», le ha frenado Mariló Montero. «Yo no te he dicho nada de eso en absoluto», se ha defendido ella.

«Y luego, sobre los Juegos Olímpicos, son personas profesionales y deportistas que llevan toda la vida de sacrificio entrenando para que vayan a hacer una competición y se tengan que postular políticamente. Pues no, para eso están los Jefes de Estado y los políticos en lo que hemos delegado responsabilidades. Son ellos los que tienen que negociar la paz a Israel, Palestina, Irán, a Ucrania, Corea del Norte… Hay 65 guerras en activo», ha sentenciado la colaboradora.

Además, Mariló ha criticado a Podemos por esa petición de retirarse de los JJOO si Israel participa: «Cuando ponemos el foco desde un partido político tan activo como semi muerto como Podemos eso es lo que hace sospechar de la ideología de esta guerra».

«¿Cuando las sanciones a Rusia las pagamos todos los ciudadanos en nuestras facturas tú protestaste?», le ha encarado a continuación Ana Iris. «Son decisiones de instituciones de relaciones internacionales y decisiones de líderes políticos pero no callejeras como las universitarias», ha argumentado Mariló Montero.

«¿Entonces los líderes estudiantiles no tienen derecho a reclamar sanciones a universidades israelíes, pero el Gobierno de la UE si tiene derecho a hacer que todos y cada uno de los ciudadanos pague por las sanciones a Rusia?», ha insistido sin ceder en su postura Ana Iris Simón.