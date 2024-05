Sonsoles impugna lo que dice un colaborador sobre Rosario Porto y elude responsabilidades

Este lunes 13 de mayo, El programa de Sonsoles Ónega ha tratado, un día más, el caso Asunta, que vuelve a estar de actualidad gracias a la serie de Netflix protagonizada por Tristán Ulloa y Candela Peña. ‘Y ahora Sonsoles‘ ha entrevistado en exclusiva al financiero que ayudaría a Rosario Porto a gestionar su fortuna al salir de prisión.

Tras la entrevista, la presentadora ha opinado que «Rosario era una mujer tan vulnerable». «¿Cómo pensaba utilizar la fortuna de sus padres? Hemos hablado con Rodrigo, que no era su amor, a quien pensaba confiar la gestión del patrimonio. Una herencia de tres millones de euros?», explicaba Sonsoles Ónega, antes de dar paso al vídeo.

Rosario Porto recibió una herencia millonaria de sus padres, cuya extraña muerte, con apenas unos meses de diferencia y tan solo un año antes de la de Asunta, es una incógnita que a día de hoy todavía no se ha resuelto. Según un titular, «la Guardia Civil quiso investigar la muerte de los padres de Rosario Porto, pero la cremación lo impidió». Por lo que los cuerpos fueron incinerados rápidamente y sin hacerles la correspondiente autopsia.

Antes de la celebración del juicio que la juzgó por el asesinato de su hija, Asunta Basterra, Rosario Porto preparó su testamento, en el que designó a cuatro herederos. El 18 de noviembre de 2020, siete años después de entrar en prisión, Rosario se quitó la vida en la cárcel. Sin padres, ni hijos, ni hermanos, la pregunta que todo el mundo se hacía es ¿a dónde iría a pasar su millonaria herencia? Y es que la madre de Asunta tenía cuatro viviendas, cuentas con más de 600.000 euros, joyas y obras de arte.

Sonsoles Ónega frena en seco a un colaborador por lo que insinúa de Rosario Porto

Una de las colaboradoras del magacín vespertino de Antena 3 contó que «fue durísimo para Rosario Porto estar en la cárcel durante la pandemia». Algo que no toleró Antonio Naranjo, que le espetó: «Pues imagina ser niña y estar bajo tierra». «¡Qué demagogo eres!», le reprochaba Sonsoles Ónega. Sin embargo, su compañero se defendía alegando que «no puedo empatizar con una persona como esta».

«Y como parece que, al final, los asesinos acaban siendo muy sexies, pues yo intento resistirme a eso. Me parece una manipuladora y me pregunto: ¿Qué casualidad que los padres (de Rosario Porto) se murieron en poco tiempo y herede una pasta a continuación no?», añadía el colaborador.

Una grave insinuación que no dudó en censurar Sonsoles Ónega: «Bueno… Sí, también los mató… Por favor, poned un rótulo que es una opinión o especulación que solo opina Antonio Naranjo o que eso no lo suscribimos nosotros». Pese a esto, el colaborador insistía: «Yo me hago la pregunta. ¡Vaya casualidad! A esta mujer le persiguen las casualidades, muere su hija, pero no ha sido ella, se mueren sus padres y hereda una pasta, en fin». «Ya hemos acabado», sentenciaba la presentadora, censurando así los comentarios de su compañero.