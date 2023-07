Joaquín Prat da un giro inesperado en su posición sobre Bertín Osborne: «Escalofriante»

Bertín Osborne no atraviesa su mejor semana. Desde que saliera a la luz que Gabriela, su última pareja, le va a hacer padre a los 69 años. Tras esta noticia bomba y sus desafortunadas declaraciones sobre el embarazo, son muchas las críticas a las que ha tenido que hacer frente, llegando a explotar en sus redes sociales. Ahora se le suma Chabeli Navarro, quien asegura a Lecturas que el artista le «convenció para abortar» un hijo suyo.

La noticia sorprendía a todo el mundo y, como era de esperar, la analizaban al detalle desde ‘El programa de Ana Rosa’. En el club social del formato todo el mundo quería hablar del tema de la semana, aunque antes Joaquín Prat quería hacer unas declaraciones. El presentador, a diferencia del resto de días, rompía una lanza por el artista asegurando que el titular de la portada de la revista es «escalofriante».

Joaquín Prat salta en defensa de Bertín Osborne tras su último señalamiento

En la entrevista que concede Chabeli al citado medio, insiste en que Bertín Osborne le habría convencido para que abortara un hijo suyo. Además, el cantante supuestamente le habría exigido que en el caso de tenerlo, sería «un hijo secreto». Sin embargo, para Joaquín Prat estas declaraciones son de lo más injustas porque la joven «descarga sobre Bertín la responsabilidad de una decisión que en última instancia siempre toma la mujer. Eso no me parece nada justo».

Antes de abrir el debate al resto de colaboradores presentes en plató, Joaquín Prat remataba: «El titular de esta examiga o expareja de Bertín me parece escalofriante«. Desde una postura completamente distinta se pronunciaba Sandra Aladro, que señalaba las similitudes del caso de Gabriela con el de Chabeli: «Hay muchos paralelismos con la situación actual que está viviendo Bertín con Gabi, cómo él le plantea que hay dos decisiones, seguir o no seguir con el embarazo, y cómo se van desarrollando los hechos hasta que ella decide abortar».

Para acabar, el presentador de ‘El programa de Ana Rosa’ quiso hacer una valoración sobre por qué Fabiola Martínez, expareja de Bertín Osborne, está siendo tan precavida con sus declaraciones: «Eso es lo normal, cuando tienes dos hijos con una persona no quieres abrir la caja de los truenos. Yo pensaría, además, ‘a mí qué me vais a preguntar si yo tengo mi vida y él tiene la suya. Yo lo único que quiero es que a mis hijos no les falte de nada».