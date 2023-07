Sandra Barneda tiene que censurar a Beatriz Trapote tras soltar lo indebido: «Por ahí no»

Si hace una semana la revista Lecturas sorprendía al publicar que Gabriela Guillén, la que había sido la «amiga especial» de Bertín Osborne en los últimos meses estaba embarazada; este miércoles la publicación ha sacado en portada a Chabeli Navarro, otra amiga especial del cantante que tuvo que abortar tras quedarse embarazada. Un tema delicado que han abordado en ‘Así es la vida‘ y que ha provocado que Sandra Barneda le haya tenido que parar los pies a Beatriz Trapote.

«La estáis viendo la portada de la revista Lecturas. Nos sorprendía a todos, bueno no a todos. Porque nosotros la semana pasada decidimos libremente no dar esta noticia. Ya es noticia. Ha decidido hablar y esta tarde vamos a analizar cada una de las palabras de Chabeli Navarro», empezaba diciendo Sandra Barneda al arrancar el programa.

Por si fuera poco, Sandra Barneda se mostraba sincera ante la audiencia de ‘Así es la vida’. «Solo os puedo decir a título personal que es un tema nada fácil para mí hablar de lo que ha dicho porque me siento moralmente dividida», reconocía la presentadora que volvía a dejar claro que en el programa decidieron censurar el tema por línea editorial al no tener pruebas.

«La semana pasada Sergio Garrido sacaba la patita, pero un tema así es delicado, por línea editorial este programa decide según que temas no tratarlos y sobre todo si no hay pruebas. Me he puesto en contacto con la revista Lecturas y les he preguntado si tenían pruebas, me han contestado que sí y que han decidido omitir otras cosas», explicaba Sandra Barneda.

A partir de ahí, ‘Así es la vida’ debatía sobre el tema y las colaboradoras sostenían que era un tema delicado pues era la versión de Chabeli pero nadie sabe la visión de Bertín Osborne. Una de las que no se cortaba al dar su opinión era Beatriz Trapote. «Hay que desgranar el titular porque dice que Bertín le dio dos posibilidades: o tenerlo o abortar. Pero que en el caso de tenerlo sería un hijo secreto. Pero la mujer es libre para decidir y más ella que no es madre primeriza», empezaba a decir la colaboradora.

Mientras Sandra Barneda insistía en lo delicado del asunto. «Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el uso que se le da y atentar contra el honor de otro o no y de cómo se cuenta. No va a ser fácil. Ha salido la entrevista y vamos a ver qué cuenta y cuál es su versión. Vosotros también os podréis sentir moralmente divididos porque estamos hablando del aborto. No es una decisión fácil, no es un trámite fácil. Quiero poner en la sensibilidad a todo el mundo, no quiero hacer un programa frívolo. Me gustaría que desde casa sepan que estamos sensibles y que hay líneas rojas que no se van a pasar», insistía la presentadora.

Sandra Barneda frena a Beatriz Trapote en ‘Así es la vida’ por cuestionar a Chabeli

Ya desde el principio, Sandra Barneda le pedía a Beatriz Trapote que tuviera cuidado al cuestionar que realmente el embarazo de Chabeli fuera de Bertín. «No nos adelantemos Beatriz, vamos a ir poco a poco desgranando la entrevista», le advertía la presentadora a la colaboradora.

Después, ‘Así es la vida’ recogía algunas de las declaraciones de Chabeli Navarro en la revista así como el perfil de la sevillana, muy conocida por haber participado en programas de Mediaset como ‘Perdidos en la tribu’ o ‘First Dates’ y haber mantenido relaciones con famosos como Kiko Rivera.

Justo en ese momento, Beatriz Trapote se atrevía a cuestionar a Chabeli Navarro por mantener relaciones siempre con personajes famosos. «A mí me huele un poquito raro el hecho de ir a un plató y decir con quien se acuesta y con quien tiene relaciones», empezaba a decir la mujer de Víctor Janeiro. «Bueno no nos hagamos ahora los sorprendidos, que trabajamos de esto y nos encanta que la gente venga a contarnos sus historias», le replicaba Gema Fernández.

«Solo digo que me sorprende que tenga tantos novios famosos», soltaba Beatriz Trapote con una sonrisa en la cara. Un comentario que le afeaba Sandra Barneda, que no dudaba en pararle los pies. «Hombre Beatriz, por ahí no eh Beatriz, por ahí no», le espetaba la presentadora. «Cada uno tiene los novios que quiere», sentenciaba por su parte César Muñoz.