Bertín Osborne prende fuego a las redes por la barbaridad que ha soltado de su paternidad

Por sorprendente que parezca, Bertín Osborne volverá a ser padre por sexta vez el próximo invierno a sus 69 años, tal y como ha avanzado Lecturas. El presentador ampliará su familia junto a Marlises Gabriela Guillén, mujer con la que se le ha relacionado durante los últimos meses. Sin embargo, unas desafortunadas declaraciones de Osborne, sumadas a su edad, ha hecho que se ponga a la opinión pública en contra y colaboradoras como Alexia Rivas exploten contra él.

Bertín Osborne hablaba esta mañana con Beatriz Cortázar quien trasmitía en ‘Las mañanas de Federico’ que este embarazo «no es ni buscado ni deseado». De hecho, el cantante calificaba la noticia como un accidente: «Son accidentes que pasan todos los días en una relación, aunque se tomen las medidas de protección necesarias, que pueden fallar».

A estas palabras de Bertín Osborne ya ha reaccionado la madre del bebé, Gabriela Guillén, que se ha mostrado muy tajante para Semana: «Bertín puede decir lo que quiera, es su problema. Pero yo no voy a decir nada». Respecto a las declaraciones del presentador, esta ha insistido en que quiere mantenerse al margen: «Lo he visto, pero no voy a contestar a nada. Yo no quiero hablar de mi vida privada. Quiero mantener en todo momento mi privacidad. Él puede decir lo que quiera, a mí me da igual».

Toda esta situación ha provocado que miles de personas se echen encima de Bertín Osborne por sus desafortunadas palabras. Incluida Mercedes Milá, que se ha dirigido «directamente» a él a través de sus redes: «Bertín hijo, nos conocemos desde hace muchos años, pero esta reacción tuya es tan repugnante, es tan triste, es tan antigua, es tan como ocurría antes cuando las mujeres se encontraban con que la persona con la que tenían relación se desentendía de las consecuencias. Y te lo digo, seguramente, siendo demasiado excesiva, pero no puedo decirte otra cosa. Y a ella le mando un abrazo enorme para decirle ‘no estás sola'».

Mercedes Milá se pronuncia ante la reacción de Bertín Osborne ante el embarazo de Gabriela Guillén: 'Tu reacción de que este es un hijo no deseado es tan repugnante, es tan triste, es tan antigua. (…) No puedo decirte otra cosa' pic.twitter.com/r1BHtONoPM — Petardeo Pop (@PetardeoPop_) July 12, 2023

Otros usuarios han tachado las declaraciones de Bertín Osborne como una «barbaridad». Pero si un mensaje se repite es que se trata de una falta de respeto para la madre y que es un mensaje que no hará ninguna gracia al niño cuando crezca: «Cosas que a ese niño le encantará leer cuando busque información de su padre por internet».

Lo se Bertín Osborne no tiene nombre (y sus asquerosas declaraciones, menos)



Pero el aquelarre de Ana Obregón fue más sonado, más agresivo y más mediático. Qué cosas. — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) July 12, 2023

No sé si es peor que vaya a ser padre con 69 o que diga que no es deseado, si no es buscado ok, pero decir que no lo deseas…pff https://t.co/2e4oZLAhko — Jey Jey (@JosephJaumeRV) July 12, 2023

Cosas que a ese niño le encantará leer cuando busque información de su padre por internet https://t.co/jiyiUj3RZv — Guille 🐾 🐾👣🥴 (@WillyVarv) July 12, 2023

Sr. Bertin, un bebé jamás es un accidente. Es una aberración, decir semejante atrocidad. Se ha tenido, porque no se han tomado las medidas necesarias. Es usted, un machista declarado, que usa a las mujeres a su antojo, como si fueran felpudos. https://t.co/B7UKVQuopn — verónica (@roguaza) July 12, 2023

Bertín Osborne siendo padre casi con 70 es que sinceramente da sarpullidos y todo. https://t.co/99wvwKAL89 — Diego. (@cabriadiego) July 12, 2023

Bertin Osborne es el típico señoro patrio, representa lo peor de la España rancia, machista, facha y con la mano larga. #QueTeVoteElNarcoDelBote

Bildu, Sánchez, Franco, Ayuso, Ana Pastor. pic.twitter.com/3WbrVp94FJ — Nano Jano (@NanoJano1) July 12, 2023

lo de bertín osborne siendo padre a los 69 con su no-novia de 30 años… lo peor de la noticia no es la diferencia de edad, es que él haya afirmado que el bebé no es deseado para nada y que no quiere hablar del tema ni por asomo, y que la chica “es solo una amiga” — grace (@sxdisgrace) July 12, 2023