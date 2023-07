La airada denuncia de Bertín Osborne contra Mercedes Milá, Sonsoles, Patiño y Emma García

Tres días después de que la revista ‘Lecturas’ anunciara que Bertín Osborne estaba esperando su sexto hijo, el cantante ha explotado en sus redes sociales por todos los comentarios vertidos sobre él en los distintos programas de televisión. El presentador de ‘Mi casa es la tuya’ se ha cansado de estar en el ojo del huracán y así lo ha hecho saber a través de un vídeo que ha compartido en su perfil de Instagram.

Bertín Osborne ha dirigido directamente unas palabras a algunas famosas presentadoras de televisión, como María Patiño, Sonsoles Ónega, Emma García y Sandra Barneda. «¿Qué os está pasando? Ya hemos dicho lo que ha pasado. Comprendo que lo habléis y que lo comentéis, pero he leído y he visto cosas insólitas. No se puede vivir así. A ella le va a costar una enfermedad o algo peor. ¿Qué os está pasando?», comienza preguntándose.

A través de un extenso vídeo, el cantante ha dejado claro que no le están gustando nada los comentarios que está escuchando en algunos programas presentados por profesionales que él considera amigas: «Yo os conozco a todos. Llevo más de 40 años. Me conocéis todos. Todas las que hacéis programas de televisión, habéis o hemos trabajado juntos. Incluso algunas sois amigas mías. Estoy hablando de Sandra Barneda, Sonsoles Ónega, María Patiño, Emma García. Algunas habéis sido compañeras mías. No podéis con las especulaciones, lo que hay es lo que os estoy contando».

El mensaje de Bertín Osborne a Mercedes Milá

Bertín Osborne también se ha referido a los comentarios malintencionados que aseguran que Gaby se ha quedado embarazada para intentar ‘cazarle’. Algo que él niega categóricamente: «Dicen que me ha querido cazar. No es verdad. Las relaciones son de dos. Yo tengo más edad que un bosque. A mí no me toma el pelo nadie, ni me engaña nadie. Ella no me ha querido cazar, para nada, y no ha sido mi rollete. He leído y he visto cosas insólitas. El otro día uno que me decía que Gabriela había sido mi rollete. Vamos a ver. Yo he tenido una relación de muchos meses con ella, una relación estupenda y fantástica porque ella es estupenda y fantástica. Las consecuencias todos las conocéis. Consecuencias que ella y yo no habíamos previsto».

De esta forma, el presentador de Mediaset ha querido dar la cara por la madre de su futuro hijo: «Ni ella ni su familia se merecen las barbaridades que están diciendo. No se lo merece, no hay derecho a esto. No hemos matado a nadie. Gabriela es una chica estupenda que no se ha aprovechado de nada. No ha cobrado un duro por nada. Le está afectando a su trabajo también este asunto».

Bertín Osborne también ha dedicado unas palabras a Mercedes Milá, quizá la más dura y crítica con él: «Todo el mundo quiere opinar sin saber la historia como Mercedes Milá, a quien admiro mucho y respeto. ¿De verdad tenemos que seguir así?». Incluso se ha referido a una supuesta exclusiva que María Patiño iba a sacar en ‘Socialité’ sobre una relación paralela del cantante: «María te han engañado. Yo no he estado con nadie más. Es increíble que te la puedan colar de esa manera. Es mentira», ha sentenciado.