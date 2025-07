Mercedes Milá sufre un aparatoso accidente y causa impacto con su estado: "Me he caído"

Mercedes Milá ha sorprendido a sus seguidores este miércoles con una desagradable noticia al comunicar que ha vivido un aparatoso accidente en casa. La que fue presentadora de 'Gran Hermano' ha mostrado en sus redes sociales las secuelas físicas de la caída que ha sufrido, explicando cómo se encuentra tras el delicado episodio así como su curación.

La periodista suele utilizar su perfil de Instagram para compartir reflexiones sobre libros, instantáneas junto a su mascota o confesar a los cuatro vientos sus concursantes favoritos en los realities, como fue el caso de Montoya en 'Supervivientes'. Es por eso que este miércoles la presentadora ha pillado desprevenidos a todos sus seguidores con unas alarmantes imágenes en las stories de la plataforma.

Mercedes Milá muestra a sus seguidores la herida que ha sufrido tras una aparatosa caída

"Me he caído en el patio de casa. Me he tropezado con varias sillas", ha escrito Mercedes Milá junto a una fotografía en la que mostraba la brecha en la cabeza que le ha causado el impacto. Como se puede ver en las imágenes compartidas, se trata de una herida profunda a la altura del ojo, por encima de la ceja de la comunicadora. Y según cuenta, no ha tardado en ser atendida tras el percance.

Mercedes Milá en Instagram

"Me ha curado y cuidado Sole, con una delicadeza extrema", explica en la misma historia donde ha comunicado a todos sus seguidores el aparatoso accidente que ha vivido en su patio. En la siguiente historia compartida, se puede ver a su amiga limpiando la pronunciada herida y aplicando los primeros cuidados para controlar el daño.

"Así de bien me curaba Sole", señala Mercedes Milá junto al vídeo para quitar hierro a lo sucedido, mostrando además que se encuentra en perfectas condiciones según comparte el contenido en su perfil. Y por su última actualización sobre lo ocurrido, parece que finalmente todo se ha quedado en una anécdota más de las que comparte con sus seguidores a diario. "No siento dolor, por suerte", ha desvelado la periodista.