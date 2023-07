Sandra Barneda frena de raíz lo que aseveran en Telecinco de Bertín Osborne: «Corto esto»

‘Así es la vida‘ se centraba este miércoles 12 de julio en hablar de la nueva y polémica paternidad de Bertín Osborne. El programa preparaba varias informaciones en exclusiva sobre el caso como el sexo del bebé, que será supuestamente un niño. Sin embargo, Sandra Barneda se veía obligada a cortar una información más delicada del presentador.

Todo empezaba con una conexión en directo con Arévlo, amigo de Bertín Osborne. «No sé absolutamente nada de esto. No tenía ninguna noticia. Es más, yo a esta señorita no la conozco de nada. No me la ha presentado, ni he comido ni he cenado nunca con ella. Para nada me ha hablado nunca de ella, en absoluto, te lo puedo prometer», sentenciaba el cómico.

Arévalo insistía en que la única mujer que le ha presentado Bertín Osborne es Fabiola Martínez: «A mí a la única que me ha presentado formalmente ha sido a Fabiola. Tenía una pasión tremenda con ella. Con las demás, no. Podía traer a alguna amiga de un día o dos, pero poco más. Cuando esta mañana me dijeron que iba a tener otro hijo yo pregunté ‘¿con Fabiola?’, fíjate cómo tenía yo la cabeza sobre estos asuntos».

Arévalo informa a Sandra Barneda de cómo se encuentra Bertín Osborne tras hacerse pública su nueva paternidad.

No obstante, y pese a que Sandra Barneda le agradecía su sinceridad, algunos colaboradores de ‘Así es la vida’ quitaban importancia al testimonio de Arévalo al defender que no mantendría tan buena relación con Bertín Osborne como antes. Tras esto, era Sergio Garrido quien soltaba una impactante información sobre el presentador.

«Deberíamos de hablar ahora con Chabeli Navarro, que tendía mucho que decir al respecto, porque ha vivido una situación muy similar, se siente muy identificada con ella», manifestaba el paparazzi, haciendo referencia a que, al igual que con Gabriela, Bertín Osborne tampoco confirmó la relación con Chabeli y que además con ella también se habló de un embarazo frustrado.

Después de que varios colaboradores avalaran las palabras de Sergio, Sandra Barneda tomaba rápidamente cartas en el asunto: «¿Esto es público y notorio? ¿Se ha publicado?». Aunque los tres respondían que sí, Barneda se mostraba mosqueada y zanjaba el tema: «Si no me traéis una prueba, yo hago como la revista Lecturas, corto esto. Sin una prueba no quiero entrar ahí. Lo damos por zanjado. No quiero entrar ahí».