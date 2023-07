Bosco suelta la bomba en ‘Así es la vida’ ante lo que confiesa de Adara tras ‘Supervivientes’

Tras el debate final de ‘Supervivientes 2023’, el ganador de la edición, Bosco Blach Martínez-Bordiú ha visitado este lunes el plató de ‘Así es la vida’ para responder a todas las preguntas de los colaboradores y las dudas por su relación con Adara Molinero.

Tras hablar de su timidez, Sandra Barneda se mostraba muy clara con él. «Bueno muy tímido, muy tímido no has estado en ‘Supervivientes’. ¿Ha habido tomate o no?», le preguntaba la presentadora. «Ha ido mejorando a momentos, me he ido soltando», reconocía él. «Bueno que si te has ido soltando…», le replica Barneda.

«¿Estás enamorado o ilusionado?», le preguntaba sin cortapisas Sandra Barneda. «Yo estoy enamorado de la vida y de todo lo que está pasando. Y aparte estoy muy ilusionado», contestaba él sobre su relación con Adara Molinero. «Me caracterizo porque las personas pequeñas me hacen mucha ilusión. Me gusta ilusionarme y me gusta ilusionar», añadía.

Después, Sandra Barneda hacía referencia a cómo Adara no le había hecho mucho caso al principio. «La verdad que ha sido un camino de baches, pero es que un camino plano no mola», espetaba entonces Bosco Martínez-Bordiú sobre su relación con la segunda finalista.

Tras un vídeo en el que hablaba de cómo lo había pasado en el colegio por su hiperactividad, Bosco se enfrentaba a las preguntas de los colaboradores. El primero en lanzarle una cuestión era Suso que no dudaba en preguntarle por qué tenía que decirle a los que opinaban que su relación con Adara era un montaje. «No creo que eso se pueda planear. A mi Adara desde el principio ya lo dije que me gustaba, ella tenía otra perspectiva de mi, pero el mar y las olas ya sabes», defendía el ganador.

Bosco confiesa que ha tenido su primera cita con Adara Molinero

Después era Naomi la que tomaba la palabra y recalcaba que su favorito era Asraf. No obstante, la ex-concursante de ‘La isla de las tentaciones’ le hacía la pregunta que muchos se hacen. «¿Aparte de los platós has visto a Adara y has quedado con ella para tomarte un café y nos creamos esa relación que todos cuestionan?», preguntaba. «He tenido el placer de invitar a Adara a una cena», reconocía él.

«¿Cómo fue esa cena?», repreguntaba Barneda. «Pues te puedes imaginar, espectacular. «¿Hubo postre?», se interesaba otro de los colaboradores. «Y muy dulce», contestaba Bosco provocando que todos en plató celebraran su respuesta.

Por su parte, Almudena del Pozo le cuestionaba a Bosco por si había visto las imágenes en las que Adara decía que tenía «un mono con dos platillos en la cabeza». «Bueno la verdad es que no la culpo porque a veces es verdad», soltaba él entre risas. «Estás enamorado», le espetaba la colaboradora. «Ilusionado», matizaba él.

«¿Le habrás preguntado a Adara que como que te ha puesto verde todo el reality y ahora estáis donde estáis?», insistía Sandra Barneda. «Yo estoy flipando porque desde el principio siempre fue yo te nomino a ti y tu a mi, pero de las cosas más bonitas es que hayamos quitado lo negativo y al final haya sido todo positivo», concluía.