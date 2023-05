La muy cortante réplica de Pilar Rubio cuando le preguntan por el final de ‘Sálvame’

Pilar Rubio lleva 25 años en televisión tras debutar como azafata en ‘Lo que necesitas es amor’. Ahora la presentadora vuelve a ponerse al frente de un programa, ‘El mejor’ en Telemadrid. Y ante esta vuelta, la madrileña ha concedido una entrevista a Bluper en la que habla de los cambios de Telecinco, del final de ‘Sálvame’ y lo mal que lo pasó en su etapa como presentadora de ‘Operación Triunfo’.

Y es que tras su época como reportera de ‘Sé lo que hicistéis’, Pilar Rubio fue uno de los fichajes estrella de Paolo Vasile en 2010. «La clave para trabajar en un programa como ese es reírte de ti mismo porque si no te sueltas y no pasas esa barrera, al final se nota que no lo estás disfrutando. Hay que perder el miedo al ridículo», sostiene sobre su paso por el programa que presentaban Ángel Martín y Patricia Conde en la Sexta.

Sobre el final de ‘Sálvame’: «No es bonito ver a gente que se queda sin trabajo»

¿Pero qué piensa Pilar Rubio de los movimientos que está realizando Telecinco? Pues ella lo tiene claro. «Las decisiones que se están tomando supongo que será debido a los datos de audiencia que se han registrado. Y, a lo mejor, a un cambio de tendencia a nivel sociológico, y que la gente está buscando otro tipos de programas, más constructivos», opina.

«Como profesional no es bonito ver a gente que se queda sin trabajo. Al final, las plataformas y las redes sociales han hecho que todos nos tengamos que adaptar a estas nuevas formas de comunicación que hay. El lenguaje de la televisión está cambiando y los profesionales somos los que tenemos que adaptarnos a esta nueva demanda», prosigue diciendo Pilar.

Eso sí cuando le preguntan por qué opina de ‘Sálvame’ tras su final, Pilar Rubio es muy escueta al decir que «no opino directamente». Y sobre si volvería a Telecinco, no lo duda. «Yo estoy contenta con los formatos que estoy haciendo, me siento muy identificada con ellos y los disfruto muchísimo. Al final, no tienes que pensar en cadenas, sino en formatos. La cadena no es lo principal», sentencia.

Pilar Rubio rompe su silencio sobre ‘OT’: «Me boicotearon»

A lo largo de estos 25 años, si hay un momento que Pilar Rubio lo pasó muy mal fue cuando presentó ‘Operación Triunfo 2011’ pues desde entonces siempre le han colgado el sambenito de haber sido la culpable de que se cancelara el talent show.

Desde entonces, Pilar Rubio había optado por guardar silencio. Hace años, Mirta Drago, la que fuera directora de comunicación de Mediaset hasta el pasado mes de marzo, ya denunció que desde la productora se boicoteó a Pilar Rubio como presentadora por haber sido seleccionada por la cadena como presentadora. Algo de lo que Pilar nunca quiso hablar por respeto a Paolo Vasile. Pero ahora que éste ya no está como Consejero Delegado de Mediaset, ya nada la impide hablar. Y así lo ha hecho.

Así, en la citada entrevista, la mujer de Sergio Ramos señala claramente a los responsables de que ‘OT 2011’ no funcionara. «O me mandaban tarde los guiones, o no me los daban, o no recibía instrucciones por el pinganillo. Era un boicot que, al final, te hacía sentir desubicada», reconoce la colaboradora de ‘El Hormiguero’.

Además, admite que «fue bastante duro porque yo era la cara visible y la gente no entendía lo que estaba pasando. La manera de boicotear un programa, como estaban haciendo los productores, era atacando a la presentadora». «Yo era la que me buscaba las mañas para sacar algo y poder hacer un directo de tres horas y manejar la situación. ‘No, es que no tenemos nada. Es que esto es un programa en movimiento’, me decían», recuerda Pilar Rubio sobre aquellos duros momentos.

No se ve presentando de nuevo ‘OT’: «No tengo un buen recuerdo»

Todo aquello, reconoce, «me pilló en una época en la que yo era más joven y no pensaba que hubiese gente que podía boicotear su propio formato». «Eran guerras entre la dirección, la productora y la cadena. No interesaba seguir con esa unión y querían boicotearlo desde dentro«, añade. Pese a esto, la presentadora extrae una lección muy importante: «De lo malo he aprendido a decir que no. Ahora, ya tengo mi propio criterio y sé lo que quiero».

«Yo era doce años más joven, hacía lo que me decían e intentaba sacar eso adelante. Pero es imposible cuando dos personas, los productores, estaban boicoteando el programa. Era muy duro. Por respeto a la cadena y a Paolo Vasile, que para mí es una persona a la que adoro, no quería meterme en líos», sentencia.

Aunque no se ve presentando de nuevo ‘Operación Triunfo’, que volverá próximamente a Amazon Prime Video: «No es un programa en el que me vea ahora, y menos con todo eso. No tengo un buen recuerdo. No fue culpa mía, evidentemente. Pero de todo se aprende».