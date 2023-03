A Pilar Rubio le cae una tormenta de críticas por lo que hizo en ‘El Hormiguero’: «Cambio de canal»

La presentadora acudía al programa de Pablo Motos para enseñarle las últimas tendencias en moda, pero las reacciones del público han sido demoledoras

‘El Hormiguero‘ recibía este miércoles a la cantante argentina Emilia Marnes. La joven acudía al programa de Antena 3 para presentar su último trabajo, «Tu recuerdo», y para promocionar su primer concierto en Madrid el próximo 17 de marzo. «Es mi primer show en Madrid y traigo mi primer álbum. Estoy muy contenta y estoy muy emocionada. Habrá más de una sorpresa», aseguraba.

En la entrevista, Pablo Motos también quiso preguntarle por su relación con el artista Duki. «Es supersensible y tiene un corazón enorme. Llevamos casi dos años», se sinceraba la invitada visiblemente enamorada. Sin embargo, todo lo que ella tuviera que decir quedó eclipsado por la entrada en plató de Pilar Rubio, que dejaba impactada a la audiencia.

La colaboradora llegaba a ‘El Hormiguero’ para enseñar lo último en moda. «Mira lo que traigo… Llevo la tendencia que más están llevando las celebrities. Es que se lleva el ‘no pants’. Hay que ir así, en bragas», le soltaba a Pablo Motos, que alucinaba con su aspecto: «¿Seguro que no te has olvidado nada?». Pilar Rubio lo tenía claro: «No es algo que me he inventado».

Como viene siendo habitual en su sección, la presentadora lleva elementos de moda para que tanto el invitado como Motos se los pongan. Y eso hacía Emilia, que ayudaba a colocar al presentador de Antena 3 unos brillantes en los ojos. «A ti te sientan muy bien. Hacéis lo que os da la gana conmigo. Parezco el payaso triste de Micolor», se quejaba entonces él.

Rubio, no satisfecha con eso, le colocó también unos guantes rosas con volantes. «Esto lo hago por Pablo, que le encanta ponerse cosas», decía de forma irónica mientras Pablo Motos seguía refunfuñando: «Emilia, ¿te parece normal que siendo el jefe de este programa todo el mundo me putee?».

Pablo Motos, @emimermes_ y @PilarRubio_ desfilan con los últimos artículos de moda #EmiliaEH pic.twitter.com/j1SPpmwE2W — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 15, 2023

Las redes contra la sección de Pilar Rubio

Lo cierto es que la sección de Pilar Rubio no está preparada para todos los gustos. Así se ha notado en Twitter, donde parte de la audiencia de ‘El Hormiguero’ se ha mostrado horribles y ha señalado lo innecesaria que es esta sección en el programa; llegando a asegurar que incluso cambian de canal.

#EmiliaEH A Pilar Rubio le regalan el sueldo en el hormiguero — 𝑃𝑎𝑢𝑙 𝑁𝑒𝑤𝑚𝑎𝑛❄️ (@PNewmanenero1) March 15, 2023

Hay gente con poco arte y luego está Pilar Rubio #emiliaeh — Curro Pérez 🟢 (@CurroBros) March 15, 2023

Es la primera vez que veo a ésta chica pero me parece un ángel!!! Encima es muy simpática! En cambio, Pilar Rubio, vergüenza ajena… #EmiliaEH — Shey (@shey243) March 15, 2023

Las twin melody desaparecieron del programa. A ver si la siguiente en abandonar es Pilar Rubio. No puede ser su sección más lamentable #EmiliaEH — Patricia (@Patrici00703761) March 15, 2023

La seccion de Pilar Rubio es de lo mas penoso de la tv #EmiliaEH — Ruben Cima (@rubencima) March 15, 2023

No puedo con Pilar Rubio #EmiliaEH — Cristina (@cristinauser12) March 15, 2023

La sección que presenta Pilar Rubio es ridícula, esperpéntica, estúpida,… Totalmente prescindible. He cambiado de canal. #emiliaeh — Miguel S. (@sanagumi) March 15, 2023

Pienso que Pilar no puede ser más ridícula pero cada vez que aparece me sorprende. Qué m**rdas hace??? Qué aporta??#EmiliaEH — Shey (@shey243) March 15, 2023

#emiliaEH por que no hay un chico haciendo la misma sección que pilar rubio?por que solo tiene que ser la chica guapa la que se ponga eso y no un chico guapo? — Carles Pater (@Carles_Pater) March 15, 2023