Ángel Martín se mofa sin pudor sobre la cancelación de ‘Sálvame’ y vaya frase final deja

Desde que el viernes El Mundo publicara que Mediaset ha decidido cancelar ‘Sálvame’ no hay nadie que no se haya manifestado al respecto. Muchos no han dudado en defender al programa de La fábrica de la tele como Pilar Eyre o Rosa Villacastín. Pero también hay muchos rostros que están aprovechando para cargar contra el programa como Rocío Flores y Coto Matamoros. A ellos se ha sumado ahora la reacción de Ángel Martín.

Y la opinión de Ángel Martín no es baladí. Y es que hay que recordar que el cómico fue uno de los principales azotes de ‘Sálvame‘ y la televisión que representa el programa de La fábrica de la tele desde ‘Sé lo que hicisteis’.

Así, durante años, Ángel Martín se dedicó a criticar a Telecinco y a todos sus programas por la forma de hacer corazón. Algo que terminó con Mediaset ganando una demanda a La Sexta prohibiendo que se emitieran sus imágenes. Poco después, ‘Sé lo que hicisteis’ tuvo que ser cancelado por perder audiencia.

Ahora, Ángel Martín no ha dudado en pronunciarse sobre la cancelación de ‘Sálvame’. Lo ha hecho a través de sus redes sociales. Cabe recordar que cada día, el cómico hace un mini informativo a través de su cuenta de Twitter en el que resume las noticias más importantes del día. Y este lunes ha querido hablar del final del programa que presentan Jorge Javier Vázquez y Adela González.

Y él no ha podido ser más claro con su reacción. «He leído que el 16 de junio se emite ‘Sálvame’ por última vez. Y bueno lo siento mucho por los colaboradores de ese programa, porque imagino que…», empieza a decir el que fuera presentador de la Sexta.

«No, no. Me importa un pijo como la Catedral de Santiago de grande. Y hasta aquí el informativo», termina de decir con una sonrisa en la boca demostrando que una vez más le importa poco lo que pueda suceder con los trabajadores de ‘Sálvame’.