Rocío Flores prende fuego por cómo decide reaccionar ante la fulminación de ‘Sálvame’

No se habla de otra cosa desde que El Mundo publicara que Mediaset ha decidido cancelar definitivamente ‘Sálvame‘ y apostar por Ana Rosa Quintana para sus tardes desde septiembre. Y ahora que la noticia ya es oficial después del comunicado emitido por la cadena y del que ha promovido también La fábrica de la tele, las reacciones se han disparado. La última en pronunciarse ha sido una de sus máximas enemigas: Rocío Flores.

Y es que desde el pasado viernes, son muchos los rostros que han dado la cara por el programa de La fábrica de la tele y Jorge Javier Vázquez como Mercedes Milá, Gabriel Rufián o Pilar Eyre así como el que fuera uno de sus reporteros durante 7 años, Ion Aramendi.

Pero también son muchos los enemigos que han aprovechado para echar más leña al fuego. Es el caso de Rosa Benito, Coto Matamoros y ahora Rocío Flores. La hija de Antonio David no ha dudado en dar las gracias a la Marea Azul, los fans en torno a su padre y ella misma por conseguir que ‘Sálvame’ haya sido cancelado.

«Referente a la noticia que ha salido este fin de semana, tengo el teléfono que me va a estallar de mensajes. Es totalmente comprensible que todo el mundo me escriba. No doy mi opinión en profundidad por motivos obvios. Y la principal razón es que tengo un proceso judicial abierto con todos ellos y me mantengo al margen. Y llevo un año alejada de la tele», empieza diciendo Rocío Flores.

«Pero si no lo digo reviento. Creo que en algún momento tenía que decir algo. Al final lo único que me sale decir es dar las gracias al movimiento de la marea azul y a cualquier persona que haya aportado su granito de arena con esta causa. Recuerdo que cuando pasó todo lo que pasó todo eran mofas y risas y ridiculizarme tanto a mí como a todo mi núcleo y a la charca», prosigue diciendo Rocío.

Así, la hija de Antonio David Flores recuerda como desde ‘Sálvame’ aseguraban que no iban a poder con ellos. «Quizás ahora podría ser yo la que me riera de vosotros, pero no lo voy a hacer. Principalmente porque tengo principios y porque tengo valores. Cosa que vosotros habéis demostrado que no tenéis. Al final se ha demostrado que el pequeño ha ganado la batalla al gigante. Esto es solo una batalla de todo lo que queda», sentencia.

🌟Rocío Flores se pronuncia sobre el fin del programa 'Sálvame' (muy por encima por temas legales) Y agradece a la marea azul y otras personas que han aportado su granito de arena: "El pequeño ha ganado la batalla al gigante" #YoMeRebelo8M pic.twitter.com/yIRjT3qra9 — Seram1 (@Seram110) May 8, 2023

Rocío Flores, alto y claro: «Hacer el mundo del corazón limpio y sin joder la vida a nadie»

En otro vídeo en sus stories de Instagram, Rocío Flores lanza una reflexión y una advertencia a Mediaset. «Al final hay una frase que viene como anillo al dedo que es morir matando. Literalmente, eso es lo que ha pasado. Al final soy persona afectada, pero como personaje público pienso que esto debería ser un punto de inflexión para hacer el mundo del corazón de una manera mucho más limpia, sana y sin tener que joderle la vida a nadie como han hecho conmigo y destrozar a las personas. Terminará ‘Sálvame’ pero empezará vete tú a saber el qué», concluye diciendo la que fuera colaboradora de ‘El programa de AR’.