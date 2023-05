El motivo de la súbita espantada de Yaiza en plena gala de ‘Supervivientes’ que descolocó

La expulsión de Ginés Corregüela ha sido uno de los momentos más destacados de la nueva gala de ‘Supervivientes 2023‘. Una vez el superviviente ha sido expulsado, éste ha tenido que hacer frente a todo lo sucedido en España durante su estancia en los Cayos. Por ello, Jorge Javier ha podido hablar íntimamente con él e incluso le ha enseñado un vídeo recopilatorio de todo lo que le espera. Una situación que ha llevado al límite a Yaiza, quien ha tenido que ausentarse de plató en pleno directo.

«Lo que más me inquieta de mi vuelta a España es que tengo que hablar con mi hija. Ahora mismo es lo más importante, que son mis hijas, y aclarar las cosas con ellas», ha comenzado diciendo. En la misma línea, Ginés ha defendido su amor hacia Yaiza frente a sus hijas: «Ellas saben el tema que hay. Lo saben todo y saben más que nadie lo que siempre he dicho, que de puertas para dentro nadie sabe lo que pasa nada más que el matrimonio y ellas lo saben todo. Con la separación fueron las primeras que dijeron que era lo mejor que podía pasar. La decisión la tengo tomada y la tienen que respetar. Soy su padre y me tienen que respetar igual que las respeto a ellas».

En ese momento, Jorge Javier le ha preguntado si es feliz. Visiblemente decaído, Ginés se ha abierto en canal para confesar: «Ahora mismo no estoy feliz porque tengo que aclarar muchas cosas y le doy muchas vueltas a la cabeza… Ahora mismo soy feliz y tienen que respetarme de ser feliz con quien yo quiera». Ginés también ha sido preguntado por su relación al salir del concurso. «No sé lo que voy a hacer. No quiero adelantar acontecimientos», ha comentado en un primer momento.

Al ser cuestionado sobre si Yaiza era la mujer de su vida, Ginés ha asegurado: «No sé, es cuestión de conocerse y si la cosa funciona bien y si no, pues nada. Como te digo, no quiero adelantar acontecimientos». «Ginés, me da la sensación de que estás reculando un poco«, ha apuntado el presentador a lo que el superviviente ha deslizado: «Ahora mismo lo que hemos hablado lo sabe ella y yo y ya está». «Da la sensación de que has visto cosas de Yaiza que no te han hecho mucha gracia«, ha vuelto a repetir Jorge Javier. «Lo mismo que ella ha visto cosas mías que no le han gustado. Hay que entenderse y ya está», ha contestado Corregüela.

Yaiza Martín abandona el plató

La hasta ahora pareja de Ginés ha tenido que ausentarse de plató a pesar de haber iniciado la gala junto a Jorge Javier. Todo apunta a que una indisposición ha impedido que Yaiza pudiese seguir en plató. Así lo ha comunicado Jorge Javier Vázquez en un momento determinado de la gala: «Atención porque ha sucedido algo, no sé si arriba lo habéis visto. Yaiza ha tenido que salir, tenía ganas de arrojar«. Por aportar el toque de humor, el presentador ha bromeado con la posibilidad de que fuese un embarazo el causante de la indisposición de Yaiza Martín: «Ahora cuando entre le preguntaremos si ha tenido alguna falta».

Ginés Corregüela se enfrenta a todo lo sucedido durante su ausencia

El momento de enseñarle todo lo sucedido en España a Ginés no ha tardado en llegar. «Para que veas lo que ha pasado en España mientras estabas concursando en Honduras te hemos preparado un vídeo que está muy suavizado», le ha anunciado Jorge Javier. Después de verlo, Ginés se ha apresurado a desmentir ciertos detalles de lo que se ha comentado durante su ausencia.

Asimismo, no ha dudado en explicar: «Cuando llegue a España, ya veremos a ver lo que pasa». «Parece que no estás excesivamente sorprendido con lo que has visto», le ha apuntado el presentador. «Esto es lo suave, lo complicado no lo he visto y cuando yo lo vea ya jugaré. Cuando yo lo vea, mientras no lo vea no puedo decir nada», han sido las palabras de Ginés, quien también ha defendido su amor por Yaiza: «Ahora mismo sí (estoy enamorado de Yaiza). Le pese a quien le pese»

La llamada de Miriam a su padre, Ginés Corregüela

De igual manera, el presentador le ha propuesto una disyuntiva: o hablar con su hija o con Yaiza. El exconcursante ha escogido hablar con su hija, quien le ha advertido diciendo: «A priori para mí eras finalista. Sabes que vengo a defenderte aún sabiendo tus cosas. Tú no has llegado a ser finalista porque se han demostrado muchas injusticias. Cuando fuimos mamá y yo nos dejaste como un trapo».

«Mamá si se ha sentado a un plató tú sabes que no va a ningún lado, imagínate lo que hemos vivido aquí. Creo que la persona que tienes a tu lado, para mí, mi opinión, creo que no es la correcta y que no te va a hacer feliz. Yo he apoyado que dejes a mamá porque la relación era sana, pero no apoyo que hayas estado diez años engañando a mamá y a una familia», ha continuado argumentando la hija de Ginés.

Lejos de quedarse callada, la hija de Ginés Corregüela ha proseguido advirtiendo a su padre: «Creo que en muchas ocasiones no has estado acertado. Te di una oportunidad como superviviente y en algunos aspectos me has defraudado. Te estoy esperando aquí, te esperaré en casa para hablar contigo y que me des unas explicaciones que a lo largo de mi vida no me has dado y que a día de hoy merezco».