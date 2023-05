Las cinco demoledoras frases que desenmascaran a la verdadera Yaiza Martin en ‘Sálvame’

Tras visitar ‘Viernes Deluxe’ la semana pasada, Yaiza Martín visitaba este miércoles el plató de ‘Sálvame’. Lo hacía para reencontrarse con varios fantasmas del pasado. O lo que es lo mismo para que ajustara cuentas con gente de su pasado que no guarda muy buen recuerdo de ella.

De primeras, ‘Sálvame’ le ponía a Yaiza Martín todo lo que las hermanas de Ginés Corregüela habían dicho sobre ella el día anterior. «Yo al menos no he insultado a nadie», aseguraba la ex-concursante de ‘Supervivientes 2023’. Asimismo, aseguraba que las hermanas de su pareja tendrán que hablar con Ginés cuando él vuelva de Honduras.

Después, ‘Sálvame‘ daba la bienvenida a Yuqui, una dominicana que asegura que Yaiza se quedó con su dinero y el de su familia. «¿Esta quién es?», se preguntaba Yaiza Martín sin reconocerla. «Ella era despampanante y quería hacerse los pechos y le recomendé que en República Dominicana le saldría más barato. Mi tía le dejó 3.000 dólares y no lo devolvió«, explicaba la invitada.

«Tengo pruebas, los recibos y todo. Dejaste un portátil en casa, mi marido es informático y lo tengo todo», seguía contando Yuqui. Pero Yaiza seguía diciendo que no la conocía de nada y que ella jamás se operó los pechos. Pero Yuqui iba más allá al decir que le había robado dinero: «Viniste a mi casa en Tenerife con altanería a reclamarme cosas«.

Mary Rosario, contra Yaiza Martín: «Eres una estafa de persona»

Poco después, era la tía de Yuqui, la que entraba por videollamada en directo. «Lo que me interesa es que la gente sepa la rata inmunda que eres. Eres un descaro de persona. Eres una estafa de persona, das vergüenza. Eres una vergüenza para España», arremetía fuertemente Mary Rosario, la tía de Yuqui. «Te abrimos las puertas de mi casa y nos robaste. Producción tiene las facturas, eres una rata», insistía la mujer desde República Dominicana.

«Se atreve a decir esa cabrona que es mentira. Eres la cara del descaro, eres una descarada, eres una cínica mi hija«, añadía Mary Rosario mientras se colaba un señor en calzoncillos por detrás. «Ay, un señor, me ha recordado a lo de Merlos», soltaba entonces Jorge Javier Vázquez mientras la tía de Yuqui seguía insultando y arremetiendo duramente contra Yaiza.

Tras ello, entraba al plató otro fantasma del pasado para ajustar cuentas con Yaiza Martín. Se trataba de Estela, que ya había entrado a ‘Sálvame’ para acusarla de haberse quedado dinero de un evento de un colegio. Pero una vez más, Yaiza decía que no sabía de qué le estaba hablando y que no la conocía de nada. Así, la canaria no paraba de reírse ante la situación que estaba viviendo. «Das vergüenza», le soltaba Estela.

Por último, se sentaba en el plató de ‘Sálvame’, Toni, un amigo de Yaiza que también había entrado anteriormente al programa tachando de «montaje» su relación con Ginés Corregüela. No obstante, el invitado reconocía que Yaiza se había portado muy bien con él y con su familia tras el fallecimiento de su hija. Pero no dudaba en recriminarle su actitud en ‘Supervivientes’. Pero Yaiza lejos de querer arreglar las cosas con el que había sido su amigo no ha querido terminar bien con él.