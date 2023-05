Las hermanas de Ginés se enfangan con lo que desentrañan de él y piden su cabeza en ‘SV’

Hace unos días, ‘Sálvame‘ conectaba en directo con Luisa Mari, una de las hermanas de Ginés Corregüela que no dudaba en explotar contra Yaiza Martín y asegurando que su hermano ya no es el mismo. Este martes, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez llevaba al plató tanto a Luisa Mari como a Toni, las dos hermanas del ‘rey de los bocadillos’.

Y tanto Luisa Mari como Toni han sido muy sinceras al decir que no les está gustando nada el concurso de Ginés Corregüela. «Nos está decepcionando», reconocían ambas. «Hay que ser muy valiente para ser defensor de un concursante y decir que no os gusta lo que está haciendo», les aplaudía Jorge Javier Vázquez por su valentía.

«Queremos que a Ginés le echen esta semana de ‘Supervivientes'»

«Ha hecho cosas que no gustan, sobre todo a mis padres, mi madre es la que lo está llevando muy mal, mi madre y mi padre», explicaban las hermanas de Ginés Corregüela. Poco después, Belén Esteban irrumpía en la zona del plató en la que se encontraban ellas para decir que «yo quiero que a Ginés lo echen esta semana«. «Yo también lo quiero», sentenciaba una de las hermanas.

Y es que la madre de Ginés Corregüela ha tenido que ir a urgencias por tener la tensión alta tras ver todo lo que está sucediendo con su hijo en ‘Supervivientes’ y los problemas familiares. «Cuando salga las explicaciones se las tiene que dar a mi padre y a mi madre», aseveraba Luisa Mari sobre todo lo que tiene que hacer su hermano al volver de Honduras. «Creo que le va a dar vergüenza todo lo que ha hecho», reconocían sobre el concursante.

Lo que tanto Luisa Mari como Toni tienen muy claro es que no piensan sentarse en una reunión familiar con Yaiza. «Rotundamente no, ya mi hermano puede hacer lo que quiera con su vida. En nuestra mesa no se va a sentar, mi hermano lo que quiera, ella no. En nuestra casa no está recibida, más por el daño que le está haciendo a nuestros padres», señalaban.

Y es que si hay algo que les ha dolido mucho a las hermanas y a los padres de Ginés Corregüela es que les haya engañado a todos con su vida. Pues ninguno sabían de la existencia de Yaiza. «Que lo he hecho es que nos ha tenido engañados a los hermanos y los padres, que no nos esperábamos nunca eso de él», expresaban con dolor.

Por último, las hermanas de Ginés Corregüela, no dudan en que Yaiza Martín traicionará a su hermano. «Que siga y que aquí estamos los hermanos para cuando le falle«, concluían.