La hermana de Ginés sale a la palestra y destapa su doble cara: «Ese no es él»

Después de haber hablado con la madre o la madrina de Yaiza en las últimas semanas y de haber hecho un polígrafo a Isabel, la ex mujer de Ginés Corregüela y a Miriam, su hija; este viernes ‘Sálvame‘ ha conectado en directo con Luisa María, una de las hermanas del concursante de ‘Supervivientes 2023’.

Nada más conectar con ella, María Patiño le preguntaba que le parecía Yaiza Martín como cuñada. «Bueno mi cuñada no. Es la compañera de mi hermano, o novia», le matizaba Luisa María. «¿Pero qué te parece?», insistía Patiño. «No me gusta, no me gusta por las actitudes que tiene», decía muy sincera la hermana de Ginés.

Tras ello, Luisa María, la hermana de Ginés Corregüela era muy clara al hablar del concurso de su hermano. «Nosotros supimos dos o tres días antes que se iba. Era su sueño, estaba muy ilusionado y lo que ha hecho muy mal», confesaba después de que Terelu Campos recordara todo lo que se ha ido sabiendo de la vida de Ginés y sus amantes.

En cuanto al paso de Ginés Corregüela por ‘Supervivientes 2023’, su hermana lo tiene muy claro. «Al principio nos gustaba, pero después cuando entró su novia no nos gustó. Es que no es él. No lo reconocemos», aseveraba dejando claro que Yaiza tiene absorbido al rey de los bocadillos.

Asimismo, la hermana de Ginés ha asegurado que en la familia no sabían nada de la existencia de Yaiza. «¿Hay alguien de la familia a quien le guste Yaiza?», preguntaba María Patiño a lo que Luisa María contestaba que «en realidad no». Y sobre el comportamiento de su hermano destacaba que «no nos gusta porque está muy influenciado por ella».

Hace una semana, era un amigo de Yaiza el que dejaba entrever que la relación de la canaria y Ginés Corregüela podría ser todo un montaje. Al preguntarle por ello, Luisa María se mostraba muy políticamente correcta asegurando que ella no cree que todo sea un montaje. «Eso solo lo saben ellos», recalcaba. Y cuando le preguntaban por si cree que Yaiza y Ginés romperán al acabar el reality, Luisa María respondía que no. «No creo que le de la patada tan pronto», defendía.

La hermana de Ginés Corregüela, clara contra Yaiza: «No me la creo»

Desde la vuelta de Yaiza Martín a España tras su expulsión disciplinaria estamos viendo a la canaria con una actitud mucho más talante y victimista. Algo que Luisa María no se cree. «No me la creo cuando pide perdón«, sentenciaba la hermana de su pareja.

Finalmente, Luisa María ha querido dejar claro que su madre lo está «pasando muy mal» y que toda su familia está muy preocupada porque «no conocen a mi hermano». «Está haciendo cosas avergonzantes y él no era así«, incidía la hermana de Ginés Corregüela, que además confirmaba que en la familia no sabían nada de las amantes del rey de los bocadillos XXL y de sus escarceos amorosos.