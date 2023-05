La madrina de Yaiza se pone en el disparadero con semejante retrato de ella: «Es una loca»

Cuesta encontrar alguien del entorno de Yaiza Martín que la defienda. Nadie de su familia ni sus amigos han podido dar la cara por la novia de Ginés Corregüela. Y mucho menos tras su expulsión disciplinaria de ‘Supervivientes 2023’. Este jueves, ‘Sálvame’ contactaba con la madrina de Yaiza, que ha echado más leña al fuego.

Y es que después de que su madre ya asegurara no querer saber nada de su hija, ahora ha sido su madrina la que ha dado un paso más allá al atacar fuertemente a la canaria por lo mal que se ha portado con su familia.

«No hay pruebas, pero su madrina ha asegurado que Yaiza lleva una vida disoluta«, destacaba Mayte Ametlla antes de dar paso a las declaraciones de la madrina de Yaiza Martín.

Su tremenda rajada contra Yaiza Martín en ‘Sálvame’

Unas declaraciones contundentes pues la mujer no ha tenido reparos en tachar a Yaiza Martín como «una sinvergüenza«. «Ella ha revolucionado a toda la familia, la madre no puede con ella«, prosigue diciendo en la llamada grabada por ‘Sálvame’.

«No tiene respeto por su madre, ni a hermanos, ni a nadie», recalca la madrina de Yaiza Martín. Asimismo, ha sido muy clara cuando le preguntan si ella le ayudaría si se lo pidiera. «Ni que me pida nada porque no le doy, no la quiero», sentencia. «Es una loca, es una cabra. Ella no está para ir a televisión«, concluye.