La madre de Yaiza (‘Supervivientes’) deja de una pieza en ‘Sálvame’: «Por desgracia la parí»

Ha sido la última en llegar a ‘Supervivientes 2023’, pero su paso por el reality no está pasando desapercibido para nadie. Ya antes de su llegada, Yaiza Martín se había convertido en protagonista en el plató por su relación con Ginés Corregüela. Y ahora que se ha incorporado como concursante está protagonizando momentos de lo más polémicos.

Más allá de su controvertida relación con Ginés Corregüela, Yaiza Martín protagonizaba este jueves la bronca más tensa del reality con Arelys. Un enfrentamiento que llevó a que la organización las sancionara con una nominación disciplinaria.

Lejos de Honduras, en Madrid, a Yaiza Martín no paran de crecerles los enanos. Si hace unos días era uno de sus ex la que la desenmascaraba en ‘Sálvame’; este viernes el programa presentado por Terelu Campos y María Patiño lograba hablar con su propia madre. Y no la dejaba nada bien.

«Por suerte o por desgracia, sí. Parirla, la parí», responde Benigna, la madre de Yaiza cuando le preguntan si es su madre. Una respuesta que no dejaba lugar a dudas. Y es que la relación entre madre e hija es completamente nula. Benigna asegura que es una mentirosa y que no quiere saber nada de ella.

«No sé ni dónde vive ni dónde anda, de esto hace ya años. Estuvo en el cuartel hace ocho años y desde que salió, no sé nada más. Mi nieta tenía seis años y cumple ahora 18. Con eso te lo digo todo», remarcaba la mujer a las preguntas del redactor de ‘Sálvame’.

Al preguntarla por si ha visto a Yaiza en ‘Supervivientes’, su madre es muy clara. «Es un programa que me ha gustado siempre, lo he visto toda la vida y no me he atrevido a ponerlo», confiesa. «No veo el programa por no estarla oyéndola, ni viéndola. No quiero saber nada. Bastante calentamiento de cabeza me dio mientras la pude gobernar», sentencia la mujer.

‘Sálvame’ consigue hablar con Benigna, la madre de Yaiza

Pese a insistirla, Benigna no ha querido explicar por qué tiene mala relación con su hija Yaiza. «Le pueden preguntar, que mentir miente por un tubo. Mentirosa como ella sola. Es la única fama que yo le puedo dar», asevera. Lo que si ha contado es que llevaba muchos hombres a casa. «Me traía a casa un hombre después de otro. De la puerta de mi terraza para dentro no quiero a más nadie», añadía la mujer.

Por último, la madre de Yaiza Martín ha dejado claro que su hija no tiene relación con nadie de la familia. «Jamás me ha dirigido más la palabra, pero no solo a mí, dejó de llamar a los hermanos y de visitarlos. No tiene contacto con nadie de la familia«, concluía.