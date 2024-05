Gema López alude así a Lara Álvarez por algo que está dando que hablar: «Nos llama la atención»

‘Espejo Público’ ha abordado las recientes e impactantes declaraciones de Lara Álvarez hablando del bullying que sufrió cuando era pequeña. Gema López, copresentadora de Susanna Griso en el bloque de ‘Más Espejo’, ha introducido el asunto definiendo a la antigua presentadora de ‘Supervivientes’ en Mediaset en unos términos muy tajantes.

«Vamos a ver una secuencia que nos ha llamado la atención. Ella es Lara Álvarez, una chica que lo tiene absolutamente todo: es bella, tiene una personalidad arrolladora, ha triunfado y, sin embargo, cuenta de esta manera tan desgarradora cómo sufrió bullying en el colegio», ha comentado la excolaboradora de ‘Sálvame’.

«A mi me seleccionaron para hacer un programa de televisión para bailar. Fui a este concurso y logré ser segunda. Llegué con el premio para compartirlo con todos mis compañeros y en el momento que cruzo la puerta de clase nadie me hablaba de repente. La única persona que me da una explicación, que es mi compañero de mesa, me dice ‘no me hables, que me vas a provocar un problema’. Y no entiende nada. Eres una niña, vas ilusionada, compartes algo que es especial en tu vida y tus compañeros te reciben así», relató Lara Álvarez.

«Recuerdo calmarme para que mis padres no notasen nada. Todo fue a peor, la cosa fue física. Recuerdo estar en le patio y recibir balonazos. Un día recibí hasta pedradas, me pegaron un chicle en el pelo una vez. Y que me siguieran hasta casa con insultos era muy común», prosiguió.

Es parte de la desgarradora confesión de la comunicadora asturiana muchos años después de ese calvario que es incapaz de olvidar. «Fue la envidia de dos personas que le pusieron la clase en contra», ha reaccionado Susanna Griso, muy impresionada tras escuchar el estremecedor testimonio de Lara Álvarez.

«Lo que me llama a mi la atención en este caso es que escuchamos hablar de bullying con alguien que tiene sobrepeso. En este caso, no es así, es por envidia pura», ha apuntado Alonso Caparrós. «Yo no lo sabía y trabajó aquí en ‘Espejo Público’ codo con codo durante mucho tiempo», ha rematado Griso, completamente en shock.