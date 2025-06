Atronador veredicto de la audiencia al concurso 'La Conexión' de Lara Álvarez, que ha estrenado TVE

Tras el gran éxito de 'The Floor' con Chenoa, TVE quiere retener a su público y seguir apostando por los concursos en el prime time de los miércoles. Por ello, La 1 ha estrenado este 25 de junio 'La conexión' con Lara Álvarez justo después de 'La Revuelta'.

Lo ha hecho emitiendo doble entrega de las seis de las que consta este concurso producido por Satisfaction Iberia. Una decisión sorprendente que TVE anunciaba a última hora quizás para competir contra 'Todos por ti', el nuevo concurso de Carlos Sobera en Telecinco.

Con 'La conexión', Lara Álvarez debuta como presentadora en La 1 después de año y medio desde que decidió romper su contrato con Mediaset para explorar nuevos retos. Y para su estreno, la asturiana se ha puesto al frente de la adaptación del formato neerlandés 'The conection' que supone la primera apuesta de entretenimiento en utilizar la realidad aumentada.

El concurso parte de una premisa inédita: todas las respuestas que se dan durante el programa conducen a un único concepto que está relacionada con todas ellas, la conexión final.

La competición comienza con cinco concursantes que tienen una conexión entre ellos. Y el juego consta de cinco rondas y, al final de cada una de ellas, un concursante será eliminado. En las cuatro primeras, los concursantes responden a preguntas de cultura popular y curiosidades basadas en vídeos, fotos, etc.

Todas las respuestas de esas cuatro rondas conducen a la conexión final, un único concepto que las enlaza todas. Por ejemplo, el nombre de una cantante, una ciudad, un planeta... La ronda final es icónica por su puesta en escena y se resuelve en solo tres minutos. Ante el finalista aparecen, como una gran nube, todas las respuestas acertadas a lo largo del programa. Cada semana, el ganador se llevará 3.000 euros y contará con un pase a la gran final en la que se pondrán en juego hasta 40.000 euros.

Crítica generalizada a 'La conexión' de Lara Álvarez

Y este nuevo concurso de La 1 no ha convencido a la audiencia por lo que se ha podido ver con sus reacciones en "X". Así, son varios los que no han dudado en señalar que prefieren 'The Floor' mientras una de las críticas más repetidas es la falta de ritmo del formato y el relleno sobre todo del principio.

Mientras que el trabajo de Lara Álvarez como presentadora del programa tampoco parece haber convencido a la mayoría pues muchos consideran que le falta naturalidad.

El decorado del plató causa rechazo. Lara me gusta mucho, pero le falta naturalidad y ritmo. #LaConexionEstreno — Betsy (@Marla71527084) June 25, 2025

Que vuelva ya #TheFloor, señores de @La1_tve, o que empiece el #GrandPrix, porfa, pero este programa es lento y teatralizado. #LaConexiónEstreno — 𝗥𝗮𝗾𝘂𝗲𝗹 𝗚𝗕 (@raquelgomez_b) June 25, 2025

Quién da luz verde a esta mierda de formato?

Y casi peor, quién después de ver el resultado lo programa en prime time?

Es lo peor que he visto en la vida. 3 críos con un móvil te pueden hacer algo mejor en 2 tardes#laconexionestreno — . (@farlan247) June 25, 2025

#TheFloor es ritmo constante y trepidante, algo que me falta en #LaConexionEstreno. — Sergio López (@sergiolm216) June 25, 2025

No me gusta #LaConexionEstreno. A diferencia de #TheFloor que son respuestas que todos sabemos y conecta con el público que participa mientras lo ve, este programa con este tipo de preguntas no termina de conectar con la audiencia y es aburrido — Amparo Senra (@AmparoSenra) June 25, 2025

cosa extraña de programa, Lara parece que no está, y el decorado es de coña #LaConexiónEstreno — mayalcruz (@mayal47) June 25, 2025

El concepto del concurso está muy bien, pero a Lara Álvarez le faltan como 3 litros de sangre y parece que lleva un palo metido por el cul0 #laconexionestreno — Merchus (@merchy76) June 25, 2025

Siento que a Lara Álvarez le dan cada programa pero que el anterior. No dan oportunidad a saber si estaría a la altura de un formato potente. #LaconexionEstreno — mcv (@mcv1288) June 25, 2025

En serio la productora de este programa se cree que esto va a funcionar? #laconexionestreno — Away 🪢 (@_Away_Day) June 25, 2025

#LaConexiónEstreno : concurso de vergüenza ajena.

Lento, aburrido, deslavazado.

No aporta nada, no tiene interés alguno.@laralvarezg hace lo que puede, pero es un barco que hace aguas nada más partir.

(Y esos concursantes que intentan ser graciosos? 🤐)@Satisfactionib @rtve — Aunque todo arda (@AunqueTodoArda) June 25, 2025

5 min le he dado, es necesario ese relleno? Presentar a 5 personas, que se clasifiquen 4 y enseñarnos sus armarios... A quién le importa? #LaConexiónEstreno — Loaira (@8larpeira1) June 25, 2025

Acaba de empezar y con el tono de la presentadora y la dinámica, ya estoy aburrida #laconexionestreno — Bolboreteira (@Blogbo__) June 25, 2025

Al programa le falta ritmo por un tubo. Las preguntas son bastantes largas y hace que se haga eterno. Lara no tiene culpa. Nunca ha conducido un concurso y este en concreto no da margen para innovar mucho o darle algo de chispa. 4/10 #laconexionestreno — Fernando Pascual (@TherealFer22) June 25, 2025

El ritmo del programa y la hora es perfecto para encontrar La Conexión con la cama.#LaConexionEstreno — zeltia 💜 🐾 (@z3ltia) June 25, 2025

No obstante, no todo han sido críticas negativas y algunos si que han aplaudido a Lara Álvarez por su trabajo y también a TVE por haber apostado por este nuevo concurso semanal para el verano.

No está nada mal #LaConexiónEstreno. Pero viendo cómo ha sido la mecánica, con la conexión final, sólo pienso en que ser guionista de este programa debe ser una locura. — Carlos Sobrín (@CGSobrin) June 25, 2025

Joder, pues los guionistas de este programa tienen un currazo. En conjunto, viéndolo como concurso cultural, me ha gustado mucho, la verdad. #LaConexiónEstreno — Jota (@Jota1063305) June 25, 2025

#laconexionEstreno Lara genial como siempre el programa entretenido y dinámico muy buena apuesta para la noche de verano #Audiencias — Héctor Ramírez (@CCainhr) June 25, 2025

#laconexionestreno que bien lo hace Lara Álvarez — Chef CIFP Compostela (@Chef_Compostela) June 25, 2025