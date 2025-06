Lara Álvarez habla claro en 'La Revuelta' de su salida de 'Supervivientes' y Mediaset: "Fue muy complicado"

Lara Álvarez acudió por primera vez a 'La Revuelta' este jueves con motivo del estreno de su nuevo programa en La 1. La presentadora visitó a David Broncano para desvelar todos los detalles de 'La conexión', el nuevo quiz show de la cadena pública que tomará el relevo de 'The Floor' a partir el miércoles 25 de junio. Pero la comunicadora no dudó en sincerarse sobre los términos en por qué tomó la decisión de abandonar 'Supervivientes' tras 8 años en Mediaset.

"Estaba en un cajón. Lo grabamos el año pasado y por fin se estrena el miércoles 25 después de 'La Revuelta', pensé que no llegaría nunca este momento", comenzó explicando la invitada sobre la larga espera que ha enfrentado el nuevo quiz show de La 1 desde su grabación hasta recibir luz verde para salir a la programación.

Lara Álvarez se sincera sobre su salida de 'Supervivientes': "Fue una decisión muy complicada"

Después de que David Broncano señalase que su paso por Telecinco equivalía a "tener el carnet de camión" en términos televisivos, Lara Álvarez no dudó en confesar su momento más feliz en el reality estrella de la cadena. "El día que salió Isabel Pantoja del helicóptero, yo no he visto una audiencia parecida en mi vida, ese hito, que estuvo en 'Supervivientes'...", comenzó explicando la invitada.

"Alucinas, dio la sorpresa porque hizo un muy buen concurso, fue muy generosa", comentó sobre la tonadillera mientras David Broncano y su equipo descubrían que la madre de Kiko Rivera había probado suerte en los Cayos Cochinos en 2019. Y el conductor de 'La Revuelta' confesó que durante los últimos meses, el programa de supervivencia no se lo ha puesto fácil en audiencias.

"Hasta enero y febrero que Telecinco tenía menos cosas estábamos muy bien y cuando llegó 'La isla de las tentaciones, 'Supervivientes' y tal dijimos joder todos los días un 20. Nos ha complicado porque a nivel de audiencia el pastel se reduce", aseguró David Broncano antes de que Lara Álvarez se pronunciase con determinación sobre el formato en el que permaneció casi una década.

"Salir sin tener trabajo y jugártela sin saber..."

"Ese programa es un bombazo, funciona siempre y tiene muy buen registro en todo, muy buenos concursantes es un proyectazo. La pregunta siempre de si comen... pues no", aseguró la presentadora de 'La Conexión, que lo definió ante Broncano y el público como "el lanzamiento" de su carrera televisiva. Pero precisamente el reality también estaba estrechamente relacionado con su momento más bajo.

"El peor momento te diría hace poco, tuve que tomar una decisión muy complicada al salir de Mediaset, llevaba 8 años en 'Supervivientes' y salir sin tener trabajos y jugártela sin saber...", admitió Lara Álvarez, recordando su salida de 'Supervivientes' para pasar el testigo a Laura Madrueño como conductora de las galas desde Honduras.

Y la presentadora no dudó en explicar la naturaleza de su decisión. "Se había hablado antes diciendo, somos dos empresas, tú tienes la tuya y yo soy mi propia empresa y al final hay que juntar los intereses en común, si no se puede hacer otra cosa que no sea 'Supervivientes' después de 8 años pues yo creo que es momento de apostar por nuevos retos", sentenció la comunicadora, afirmando que abandonó Mediaset en busca de embarcarse en otros proyectos.

Sobre su fin en Mediaset: "En ese momento se pensó que no era momento de cambio y para mí si lo fue"

"En ese momento se pensó que no era momento de cambio, para mí si lo fue y me tiré del helicóptero. Dije a ver qué y ahora un año después estoy muy agradecida, creo que las decisiones valientes siempre tienen recompensa", explicó Lara Álvarez, que en todo momento recordó con especial cariño y admiración su trabajo en el reality de Cuarzo Producciones y sus años en Mediaset.

"Ha sido un aprendizaje, porque te acostumbras a esas audiencias, esa seguridad, esa estabilidad y ese reconocimiento del público y creo que ese puntito de cura de 'nada es gratis'... Aprendes también a no centrarte en un solo contenido, en un programa o una cadena, yo he aprendido a moverme en distintos ámbitos laborales", terminó asegurando sobre este último año alejada de los platós a la espera del estreno de su nuevo espacio en La 1.