Severas medidas disciplinarias a Yaiza y Arelys en ‘Supervivientes’ al llegar a las manos

Noche muy tensa en ‘Supervivientes 2023‘. ‘La Palapa’ ha estado más caldeada que nunca debido a los duros enfrentamientos que están marcando la convivencia en los Cayos Cochinos. En esta ocasión, Arelys y Yaiza han mantenido un gran altercado durante la noche a costa de la comida. «Arelys y Yaiza han tenido una tensa discusión que se ha ido de madre y que va a tener graves consecuencias», ha adelantado Jorge Javier.

Tal y como se ha podido ver en el vídeo emitido, los concursantes debatían sobre si emplear isotónico para endulzar un coco. Cuando Ginés le ha preguntado a Arelys, ésta ha respondido que le daba igual. «Mójate también. Si te gusta, mójate también», le ha reprendido Ginés, mientras que Yaiza apuntaba con cierta sorna: «Madre mía tío». Una intervención, la de Yaiza, que ha caldeado a Arelys: «Eh Yaiza, cuidadito». Lejos de calmarse, la madre de Yulen ha soltado: «Es que me parece fuerte. He estado un mes y medio comiendo coco crudo y ahora estamos discutiendo por un coco para desayunar».

«No estamos discutiendo. Estamos debatiendo si dejar el coco abierto toda la noche en remojo», le ha replicado la pareja de Ginés de muy malas maneras. De hecho, tal ha sido el tono alcanzado que Arelys Ramos ha clamado: «Bájame la voz. Yaiza, bájame la voz. Que me bajes la voz, que te oigo». De igual manera, ha defendido su postura diciendo: «Te vuelvo a repetir que no hay necesidad de comer coco caramelizado por las mañanas. Te estoy dando mi opinión. Yo te doy mi opinión».

Poco a poco la tensión ha ido escalando en ‘Supervivientes’ cuando Yaiza le ha afeado: «Me estás levantando la voz tú ahora, acuéstate». Por su parte, Arelys le ha arreado: «Yaiza, me acuesto a dormir si me da la gana». Acto seguido, las dos concursantes se han acercado de muy malos modos. De hecho, Asraf ha tenido que ponerse en medio debido a los constantes y violentos movimientos que ambas hacían con los brazos. Es más, la madre de Yulen le ha tocado la cara a la novia de Ginés en un momento de climax.

«Que no me chilles. No me toques. Que no me toques porque yo no te he tocado. Cuidado porque fuiste tú la que me tocó la cara. No me toques tú que no me puedo mover de la tabla», le ha gritado Yaiza visiblemente fuera de sí. Por su parte, Arelys ha clamado: «No me chilles, Yaiza». «No me vuelvas a tocar la cara», ha vuelto a insistir Yaiza. Lejos de cesar en su conflicto y viendo el contraataque de Arelys, Yaiza ha soltado: «Que te me quites de aquí. Que te me estás viniendo a la cara tú y yo de aquí no me he movido. Agüita la que viene de Mali».

La contundente decisión de ‘Supervivientes 2023’ con Arelys y Yaiza

Una vez emitido el vídeo de su disputa, Jorge Javier ha tomado la palabra en ‘La Palapa’ para comunicar la decisión tomada por la organización de ‘Supervivientes 2023’ contra Arelys Ramos y Yaiza Martín. «La dirección del programa ha tomado la decisión de nominaros disciplinariamente esta semana«, ha informado.

En la misma línea y con tono serio, Jorge ha proseguido diciendo: «Entendemos que, dadas vuestras difíciles circunstancias, es complicado mantener la calma en una discusión pero el programa no puede consentir actitudes inapropiadas, invadir el espacio personal o el contacto físico. Esperamos que esta nominación directa os ayude a ponerlo en práctica de ahora en adelante».