Desmantelado el mayor engaño de Yulen Pereira con una prueba que le deja en total evidencia

Yulen Pereira vuelve a dar mucho que hablar después de que ‘Sálvame’ sacara a la luz sus ataques en privado a Anabel Pantoja. Tras esto, y pese a que él insiste en que no quiere ser personaje público, el esgrimista habla sin tapujos en una entrevista en Lecturas del fin de su relación con Anabel Pantoja y los motivos que le llevaron a tomar la decisión. Eso sí, también suelta una mentira que queda ahora al descubierto.

«Quizá tendríamos que haber acabado antes», declara ahora el esgrimista. Yulen dice seguir queriendo a Anabel Pantoja y hace autocrítica por no haber sabido querer a la sobrinísima durante los meses que han estado juntos: «No he sabido quererla. He sido más pasota, no tan cariñoso como ella».

Eso sí, Yulen Pereira culpa a la sobrina de Isabel Pantoja de su ruptura: «Las discusiones por inseguridades. Eran del tipo: ‘¿Por qué no me has llamado, por qué no me coges el teléfono…?’, y se me empezó a hacer una bola. Ella me echaba en cara que su inseguridad venía de que yo no le daba ese cariño que necesitaba. Nunca le di motivos para que fuera celosa. Nunca le fui infiel. Todo el mundo quiere que sea el malo. Llego a mi casa y se me caen las lágrimas».

Además, el esgrimista impacta con unas declaraciones sobre cómo se sentía durante las últimas semanas con Anabel: «Cuando estás con tu pareja te apetece besarla, darle conversación, dormir hasta las mil… y a mí ya no me nacía hacer eso con Anabel». E insiste: «La ruptura no la tenía pensada, al contrario. Nos íbamos a París al día siguiente. Pasé esa noche con Anabel. Fue durísima, ella lloraba y estaba destrozada».

En la entrevista, Yulen Pereira también se pronuncia sobre la esgrima, deporte en el que está inmerso desde su vuelta de ‘Supervivientes’. Aunque, según él, sigue en plena forma pese a su paso por el reality: «Aún habiéndome ido tres meses, soy el mejor español en la esgrima, el capitán otra vez. Mi objetivo son los Juegos Olímpicos de 2024 en París».

No obstante, esta última afirmación de Yulen Pereira no sería cierta. Según publica la cuenta AlgoPasaTV, el esgrimista actualmente no sería el mejor en su disciplina en España. Este tendría 3.767 puntos y ocuparía el octavo lugar. En la cima del podium estaría Álvaro Ibáñez Bringas con 6.391 puntos, casi el doble que el exnovio de Anabel Pantoja.