A cuadros todos con esta filtración de Yulen Pereira contra Anabel Pantoja: «Qué vergüenza»

La relación de Anabel Pantoja y Yulen Pereira sigue dando mucho que hablar. Todos recordamos ese amor que nació en ‘Supervivientes’ y que llegaba a su fin por sorpresa tras la gira de Isabel Pantoja por Sudamérica, a la que acudió la influencer. Hasta entonces, parecían ser una pareja idílica, pero ‘Sálvame‘ ha destapado ahora lo que realmente pensaba el esgrimista.

En agosto de 2022 la pareja pasaba unos días de vacaciones en Menorca, aunque no fueron ellos quienes las pagaron; sino que les costearon la estancia a cambio de publicidad en las redes sociales. Sin embargo, la actitud de Anabel Pantoja en el viaje acabó hartando a Yulen Pereira.

‘Sálvame’ ha tenido acceso a unos audios en los que Yulen Pereira habla con unos encargados de la organización del viaje en los que pedía una serie de exigencias de Anabel Pantoja para calmar a la influencer. «Confírmame lo del cambio de habitación. No me mates. Ya le he dicho a esta que mañana nos cambiamos y no quiero ser negro muerto. No quiero ser negro muerto», se le oye decir en uno de ellos.

Yulen Pereira habla de las exigencias de Anabel Pantoja.

Durante su viaje, Anabel Pantoja y Yulen Pereira también acudieron a un restaurante con estrella Michelín en el que solo servían sushi, su especialidad. No obstante, Anabel Pantoja se negó a comer pescado, tal y como explica el encargado del restaurante. «Ella no come nada de pescado. Está muy a disgusto ahora mismo, no quiere cenar nada. Está siendo un poco desagradable, la verdad. Ella quiere que le hagamos carne y aquí no tenemos carne», se oye decir.

Tras escuchar estas declaraciones, Kiko Matamoros explicaba que Anabel Pantoja se habría comportado de forma caprichosa. «Con aires de diva, le dijo a Yulen ‘tú sabes que esto es una mierda. A mí, o me ponen un filete, o me voy de aquí'», relataba el colaborador. Y esa situación hartó al esgrimista. «Tío, esto está siendo un cuadro. La Anabel con un cabreo que flipas porque aquí solo hay sushi… ¡Qué vergüenza! Lo siento», añadía el exconcursante de ‘Supervivientes 2022’.