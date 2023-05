El alto y claro aviso de Jorge Javier Vázquez ante la recta final de ‘Sálvame’: «Vamos a…»

Dos días es lo que lleva ‘Sálvame‘ demostrando por qué es completamente injusta su cancelación. Y es que no hay otro programa de televisión que sea capaz de generar tramas y de reírse de si mismos ante la noticia de su final tras 14 años. Este martes, Jorge Javier Vázquez reaparecía en televisión después de que Mediaset oficializara el abrupto final del programa.

Así, si este lunes era un experto laboral el que ayudaba a los colaboradores a elaborar sus currículum; este martes ha sido un asesor inmobiliario el que ha tasado el plató de ‘Sálvame’ ante su próxima «venta». Dos días en los que el equipo de La fábrica de la tele se sigue superando.

De ese modo, este martes, ‘Sálvame’ comenzaba con Jorge Javier Vázquez tratando de encajar un cartel de «se traspasa» en la puerta del plató del programa. Pero el presentador tenía algún que otro problema para ponerlo. «Es que tengo que encajarlo por la derecha y la derecha no se me da muy bien a mí», soltaba el catalán en un claro dardo hacia la derechización de Mediaset y el cambio de ‘Sálvame’ por Ana Rosa Quintana.

Poco después, no dudaba en lanzar otra puya a Mediaset por lo poco que se ha reformado el plató de ‘Sálvame’. «Hace 12 años que no reformamos, que se dice pronto. El plató ha aguantado carros y carretas. Y la luz cuidado porque a mí me saca un cuello que no tengo. He visto platós mejor iluminados», insistía Jorge Javier Vázquez.

«En este plató ha estado a punto de matarse mucha gente. No sé a quien se lo podemos endosar», seguía diciendo con ironía en alusión a las caídas de Belén Esteban, Lydia Lozano o Chelo García-Cortés. «¿Podemos decir que está maldito?», le preguntaba el catalán al asesor inmobiliario, que respondía que las maldiciones siempre son «jugosas».

En otro momento dado, Jorge Javier Vázquez no dudaba en hacer referencia a los múltiples satélites que ha tenido ‘Sálvame’ y lo usado que estaba ese plató. «Es que hemos hecho el ‘Deluxe’, el ‘Sandía’, la Fashion Week… . ¡Cuántas horas haciendo lo mismo!», soltaba el presentador.

Poco después, hablando con las hermanas de Ginés, y después de que una de ellas le dijera que era muy fan suya, Jorge Javier Vázquez no se cortaba. «Pues no te creas que le hago gracia a todo el mundo», comentaba entre risas. «Porque no te conocen», le contestaba la hermana.

«He pensado que si se nos hizo largo el entierro de Isabel II, el de ‘Sálvame’ va a ser…», ironizaba Jorge Javier Vázquez asegurando que les queda un mes y medio de programa por delante. «Pues este mes y pico que falta después de 14 años que llevo a vuestro lado va a ser el mes más bonito de mi vida porque lo voy a dar todo y con una sonrisa», apostillaba Belén Esteban. «Si es que no es cómo se empieza sino cómo se acaba. Lo vamos a dar todo. Tenemos la oportunidad de despedirnos de todas las personas que forman parte de nuestra vida y vamos a intentar darlo todo«, sentenciaba.

Jorge Javier Vázquez se acuerda de Ana Rosa

Poco después, al hablar de la relación de Carmen Borrego con su hijo y su nuera, Jorge Javier Vázquez incluso ironizaba con que el nieto de la colaboradora va a nacer cuando ya esté Ana Rosa por las tardes. «Quedan dos meses para que nazca el bebé y lo vamos a ver aquí», aseveraba Kiko Hernández, que al darse cuenta de lo que había dicho se reía. «Aquí no lo vamos a ver», soltaba Víctor Sandoval por lo bajo.

«Llegados a este punto a lo mejor por alguna semana le podrían provocar el parto que así lo podríamos dar en directo. Oye así es la vida», soltaba Jorge Javier lanzando un dardo al nombre del programa que presentará Sandra Barneda y que será el relevo de ‘Sálvame’. «Mis hijas nacieron con seis meses», le apuntaba entonces Kiko Hernández. «Pero Lydia Lozano con 11 meses. Es que si nace con 11 lo pilla Ana Rosa«, añadía provocando las risas de sus compañeros.

Pero las referencias al final de ‘Sálvame’ no terminaban. Así, al hablar de la entrevista de Jesulín de Ubrique en ‘Mi casa es la tuya’ volvía a lanzar una reflexión. «Me parece muy metafórico porque te veo coger esos parraques y es como cerrar el círculo. Sálvame’ empezó con Belén muy cabreada con Jesulín. Pasan 14 años y vuelves a estar cabreada y es cerrar el círculo», concluía el presentador.