‘Sálvame’ se supera por días con su «genialidad» de inicio este martes por su cancelación

Si este lunes, ‘Sálvame‘ volvía a demostrar por qué es uno de los mejores programas de televisión al comenzar el programa riéndose de su propia cancelación con un experto laboral para ayudar a elaborar sus currículum a los colaboradores; este martes el programa presentado por Jorge Javier Vázquez optaba por poner en «venta» su plató junto a un asesor inmobiliario.

Así, Jorge Javier Vázquez aparecía en pantalla con un cartel de «se traspasa» para colgar a las puertas del plató de ‘Sálvame’. Lo hacía con ayuda de Belén Esteban, Adela González y el resto de colaboradores mientras en el rótulo se podía leer que el plató está disponible. «Es interior, pero mucha iluminación. Está recién reformado, en buena zona y bien comunicado», aseveraban.

Mientras, Jorge Javier Vázquez aprovechaba para ironizar con la «derechización» de Telecinco tras sustituir ‘Sálvame’ por el nuevo programa presentado por Ana Rosa Quintana. «14 años, ya está bien. Me han dicho que hay que encajarlo. Es que tengo que encajarlo por la derecha y aquí la derecha no se me da muy bien a mí», soltaba con ironía.

Tras ello, el asesor inmobiliario bromeaba con el presentador diciéndole que pensaba que era la reina. «No, yo soy Dios», le corregía él. «El plató es un interior. Hace 12 años que no reformamos, que se dice pronto. El plató ha aguantado carros y carretas. Y la luz cuidado porque a mí me saca un cuello que no tengo. He visto platós mejor iluminados», aseveraba Jorge Javier volviendo a lanzar puyitas.

Al volver de publicidad, Germán González, uno de los redactores con más arte del programa, volvía a locutar un vídeo en el que se hablaba de la venta del plató de ‘Sálvame’ con su particular humor e ironía y zascas a diestro y siniestro. «Estamos a semanas de irnos a Parla, sí a mamarla», decía parafraseando así a Ortega Cano.

Aplausos a ‘Sálvame’ y La fábrica de la tele

Y un día más, la audiencia ha aplaudido a ‘Sálvame’ y a La fábrica de la tele por cómo se están tomando la cancelación del programa. «Se superan por días. Genialidad es poco», escribía un usuario. «El inicio de ‘Sálvame’ de hoy es pura obra maestra. No entiendo como pueden dejar escapar un programa tan ingenioso, divertido y entretenido», añadía otro.

