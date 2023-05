A Bosco se le cae la careta en ‘Supervivientes’ con lo que las cámaras llegan a pillar in fraganti

Bosco Martínez-Bordiú ha empezado a mostrar su lado menos amistoso y bonachón en ‘Supervivientes 2023‘ en una etapa del concurso en la que cualquier paso en falso puede echarte a perder. Así ha quedado de manifiesto en el ‘Ultima hora’ emitido este miércoles en Telecinco, cuando ha capturado un centollo de grandes dimensiones y ha preferido no compartirlo con todos.

El sobrino de Pocholo salió del agua entre ínfulas por esa pesca tan dichosa que les iba a alegrar el día. Sin embargo, más tarde, la cámara le pillaba in fraganti rajando con Diego Pérez lo más grande. Sus palabras no eran precisamente diplomáticas, pues, sin saber que le estaban grabando, le confesaba a su compañero que no le apetecía que comieran de ese centollo Alma Bollo y Manuel Cortés ni Adara y Asraf.

«Yo el centollo si no lo huelen estos cuatro no me importaría, en plan, si no lo ven estos pavos no me rayaría nada», se le escuchaba decir a Bosco. Mientras, Diego se mostraba de acuerdo con él con un «a mí tampoco» e incluso le animaba a hacerlo. «A la mierda», se pavoneaba acto seguido al oír la aprobación de su amigo.

Así, cuando regresaron con su grupo más afín, es decir, con Ginés y Raquel Arias, separaron parte del centollo para meterlo y esconderlo en una cazuela. Acto seguido, Martínez-Bordiú llevó el resto del cangrejo al otro grupo para hacerles ver y creer que no tenía apenas carne y que no se podía extraer mucho más. Así buscaba justificar esa decisión de discriminarles de la degustación.

Sin embargo, a Bosco le salió rana esa estrategia inducida por Diego y Arias. Y es que Alma y Manuel no se quedaron conformes cuando el joven robinsón les dijo que iba a meter esa exigua parte del cangrejo en la cazuela para dar sabor al caldo de él y sus compañeros afines. «¿Pero por qué no al caldo de todos?», cuestionó estupefacta la hija de Raquel Bollo. «¿Para qué vienes a ofrecerme un centollo y decirme que te lo vas a echar en tu caldo?», clamaba muy disgustada y defraudada con Bosco.

«¡Eso es feo y de poca humanidad!», han denunciado Alma y su hermano por esa falta de compañerismo y empatía por parte del concursante de ‘Supervivientes’. En cambio, Adara y Asraf optaron por no entrar al trapo e ignorar este nuevo desaire hacia el grupo minoritario. Aunque esa postura podría cambiar radicalmente este jueves durante la gala.

Y es que la disputa qse podrá ver en La Palapa, donde además los concursantes afectados por el no reparto del centollo podrán escuchar esa gran pillada a Bosco Martínez-Bordiú cuando pensaba que no le grababan. Una traición que prenderá la polémica sin lugar a dudas y que propicia que el concurso del aventurero se esté torciendo a pesar de partir con grandes expectativas.