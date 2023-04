Se descubre el pasado de Ginés (‘Supervivientes’) con esta impensada colaboradora de Telecinco

Quien iba a decir que Ginés Corregüela iba a ser uno de los mayores protagonistas de ‘Supervivientes 2023‘. Y no precisamente por sus dotes en la supervivencia, que son más bien escasas, sino por salir a la luz su azarosa vida sentimental en el pasado. Hay que recordar que en las últimas semanas han salido a la palestra hasta tres mujeres: Isabel Hurtado, exmujer y madre de sus hijas; Luisa, amante durante diez años; y Yaiza Martín, supuesta pareja actual y ahora concursante también.

Con todo, el agricultor jienense se sitúa en el ojo del huracán y en el centro de todas las miradas en las tertulias televisivas. Y este domingo, mientras se debatía sobre él en ‘Fiesta’, el programa de Emma García en Telecinco, se ha rescatado un episodio del pasado que entonces pasó desapercibido, pero que no es baladí.

Ginés Corregüela ya apareció en la cadena principal de Mediaset hace unos meses antes de su incursión en ‘Supervivientes’ y entonces demostró una especial sintonía con Makoke en el plató. Algo sobre lo que, al parecer, el ‘rey de los bocadillos’ habría presumido públicamente.

Sin embargo, a la colaboradora no le ha sentando nada bien enterarse de ello. «No me hace ninguna gracia, me parece absurdo», ha empezado declarando en un tono muy serio, tajante y sin ningún atisbo de sentido del humor. «¿Me va a decir este que yo he tonteado con él? ¿Por ser educada ya se dice que he tenido un tonteo?», ha exclamado indignada.

«Me fastidia que se equivoque la buena educación con un tonteo», ha sentenciado la exmujer de Kiko Matamoros. «Nunca te he visto tan enfadada porque hayas tonteado o hayan tonteado contigo», ha apuntado en ese instante Emma García. «No seas clasista, pobre Ginés», apostillaba por su parte Raquel Bollo.

Acto seguido, la presentadora de ‘Fiesta’ ha dado paso a la prueba de lo que se estaba comentando. Se trataba de un vídeo en el que se veía esa buena sintonía entre Makoke y Ginés Corregüela y, tras ver las imágenes, los colaboradores no han tardado en opinar y reírse del asunto.

«¡Y ahora la prueba! De verdad, Emma… Yo es que paso de meterme en tonterías. ¿Pero qué prueba, por favor? No me hace ninguna gracia», ha clamado de nuevo Makoke. «Ahí hubo tonteo, tonteo, tonteo…», le pinchaba Amor Romeira. «Si va Makoke a ‘Supervivientes’ de visita, yo digo que Ginés Corregüela se divorcia de Yaiza Martín y te pide una relación”, bromeaba Emma; lo que hacía cabrearle aún más.