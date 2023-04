Sandra Barneda pega el mayor corte a Álex por lo que se le oye en ‘La Isla de las Tentaciones’

Las hogueras emitidas en ‘La isla de las tentaciones 6‘ han dado los momentos de mayor tensión que se recuerden en lo que llevamos de edición. Prueba de ello es el encuentro entre Alejandro y el tentador favorito de Marina puesto que antes de que él llegase, Sandra Barneda ha tenido que intervenir para pararle los pies.

Antes de que se produjese el encuentro, Alejandro ha compartido: «Estoy tranquilo, pero tengo la incertidumbre de no saber si va a aparecer uno o dos». Ante esta respuesta, la presentadora le ha preguntado quien cree que es el soltero favorito de Marina. «Con quien se ha acostado ha sido con Manuel, pero ha dado pista con ‘Miguel de agujeros’ así que», ha contestado él.

Cabe reseñar que el concursante estaba haciendo referencia a Miguel de Hoyos, uno de los últimos tentadores en sumarse al programa. Un detalle por el que la propia Sandra Barneda ha tenido que intervenir para apuntar: «Con Miguel de Hoyos». Tras este momento, la presentadora le ha preguntado quien quería que fuese. Como respuesta, Alejandro ha mostrado su simpatía por Manuel en detrimento de Miguel de Hoyos.

«Sinceramente yo quiero que Manuel. Es un tío educado, podemos guardar más la compostura. Al otro no le aguanto Sandra. Es un bufón, un personaje», se ha desahogado el joven. Al escuchar estas críticas, la presentadora le ha preguntado: «¿Te ha hecho algo Miguel? ¿Le conoces de antes?».

Por su parte, Alejandro no se ha quedado callado: «No, porque se le ve. Lo que he visto en las imágenes. Me parece una persona vulgar y un poco orangután». Un comentario que ha provocado la intervención de Sandra Barneda: «Empiezas a faltar. Alex, empezamos mal». Finalmente Miguel de Hoyos ha entrado como el tentador favorito de Marina. Con él, Alejandro ha tenido más de un rifirrafe durante unas tensísima hogueras.