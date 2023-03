Ni Sandra Barneda es capaz de mirar este vídeo para Adrián en ‘La Isla de las Tentaciones’

‘La isla de las tentaciones 6‘ no deja de sorprender a los espectadores. El programa conducido por Sandra Barneda ha convocado de emergencia a los chicos para que pudieran ver los últimos acontecimientos que se estaban viviendo en la villa de las chicas siendo las imágenes protagonizadas por Naomi las que más han dado de lo que hablar. De hecho, la reacción de Adrián y Sandra ha sido determinante para asegurar que estamos ante una de las hogueras más fuertes de lo que llevamos de edición.

Una vez le ha llegado el turno a Adrián, éste ha compartido sus sensaciones: «Voy a encajar el golpe hasta el final. Que sea lo que tenga que ser». Por su parte, Sandra Barneda le ha preguntado qué espera ver de su pareja a lo que él ha contestado: «No lo sé. No sé qué Naomi me voy a encontrar. Tampoco quiero justificar lo que ha hecho, pero al final ella ha actuado por impulsos como la mayoría de los que estamos aquí y ha hecho lo que ha sentido».

«¿Crees que Naomi sigue enamorada de ti?», le ha preguntado entonces la presentadora. Visiblemente ilusionado, el concursante ha respondido: «Por supuesto. Cuando me vea más aún. Creo que hemos hecho lo que hemos sentido buscando una felicidad momentánea sin tener en cuenta a la otra persona». Así pues, Adrián no ha dudado en asumir sus errores: «Por mucho que haya dicho, cuando me he dado un beso con Keyla no he estado pensando en Naomi».

Adrián vive un indigesta hoguera de excepción en ‘La Isla de las Tentaciones’

Tras estas palabras, la presentadora ha dado paso a las comprometedoras imágenes de la joven. Una tanda de vídeos en los que se han podido ver sin censura los encuentros íntimos de Naomi y Napoli. Las reacciones no se han hecho esperar. Durante el visionado algunos de sus compañeros apuntaban: «Esto es muy fuerte tío, puto asco». Así pues, el propio Adrián confesaba: «Me está entrando un calambre por aquí, en el estómago».

La situación se ha vuelto crítica en las hogueras. De hecho, la propia Sandra Barneda ha resoplado y apartado la mirada de la tablet debido a la dureza de las imágenes emitidas. Precisamente en ese momento el programa ha dado por concluida la última entrega emitida. Por ello, deja para la próxima el desenlace de una de las hogueras más polémicas de las últimas ediciones.