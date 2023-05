Keyla deja de piedra con lo que airea de Naomi en ‘La Isla de las Tentaciones’ sin cámaras

Adrián y Naomi se han convertido en una de las parejas más destacadas de la sexta edición de ‘La isla de las tentaciones‘. Ambos han confirmado su reconciliación después de protagonizar los momentos más tensos con Napoli y Keyla como tentadores de Naomi y Adrián respectivamente. A pesar de su vuelta como pareja, los dos han tenido que hacer frente a los desaires de Keyla, quien no ha dudado en dar a conocer la verdadera relación que mantiene con el joven.

Nada más entrar en plató, Keyla ha declinado saludar a la pareja: «Recibo como ese desprecio y me da como un poco de pereza». Por su parte, Naomi le ha espetado: «Todas las energías que tenía las agotó en el reencuentro haciendo el ridículo». Este primer cruce de acusaciones no ha ido a más puesto que Sandra Barneda lo ha cortado emitiendo un vídeo de su paso por el programa.

Tras verlo, los ataques hacia Adrián no se han hecho esperar: «Tiene más fantasía que una película Disney». También Naomi ha recibido reproches por parte de Keyla: «No sabía que Naomi era la nueva guionista de ‘La isla de las tentaciones’. Lo digo porque todo el rato estaba diciéndole «ahora se lo dices». La marioneta la puedes dejar un poco tranquila, ya te lo dije en el reencuentro. Punto número dos, levantaré la voz si me da la gana y punto número tres aquí el cínico eres tú».

«A palabras necias, oídos sordos», le ha espetado de vuelta el principal aludido. Una actitud que no le ha valido a colaboradores como Kiko Matamoros, quien le ha reprochado su comportamiento. «Yo asumo lo que quieras, lo que no voy a asumir es que siempre he intentado dejarle en buen lugar y que luego en el reencuentro lo primero que me diga sea que si me he quitado la correa del perro».

En ese momento, la presentadora ha saltado para apuntar: «No estoy entendiendo el comportamiento de Keyla. ¿Por qué le das la espalda y por qué hablas con el público?». «Porque es una maleducada», ha criticado Adrián frente a la respuesta de Keyla, que ha apuntado: «No lo merece. Te repito, no puedo hablar». «Es una reventada», le ha reprochado Naomi, mientras que Sandra Barneda ha terminado diciendo: «Calmaros un poco y explícate Keyla. Necesito que te expliques». «El coraje que me da y la rabia que me da es que siempre la he defendido. Siempre, en todo momento y luego es como que veo otra persona», ha comentado Adrián en relación a la actitud de Keyla.

Mucho más beligerante se ha mostrado Naomi, quien ha atacado duramente a la tentadora de su chico: «Se le ha visto la personalidad que tiene ahora. Lo dijo en el After Show el otro día: «Yo estaba intentando quedar bien en la isla y ahora ha salido la verdadera Keyla». Claro, ahora ha salido la verdadera Keyla que es una víbora mala». Lejos de quedarse callada, Naomi ha proseguido diciendo: «Hizo la reventada y el ridículo que hizo y ha dicho «ostia, voy a cambiar el chip»».

Keyla desentraña la cara más desconocida de Naomi

Por su parte, la principal aludida ha dejado entrever la peor cara de Naomi: «Para mí el debate final ideal sería solo con él porque me aburre muchísimo tener que estar hablando con ella. ¿Sabes qué pasa? Si empiezo a contar todo lo que has dicho por esa boca, Naomi, probablemente no vayas a quedar bien delante de toda España. Yo con personas violentas y agresivas como tú, no hablo. Te puedo recordar y aquí estamos uno, dos o tres y todos los que estuvimos en el aeropuerto el momento en el que me fuiste a coger y arrancar las extensiones. Puntito en la boca, así que no te rías».

Los ataques y reproches no han dejado de sucederse, especialmente cuando Adrián le ha espetado: «Lo que me molesta es que vengas aquí y sea otra cosa». Por su parte, Naomi le ha advertido a su pareja que Keyla graba sus conversaciones. Ante ello, la principal aludida ha sentenciado diciendo: «No soy yo la que tiene cuentas falsas y se va poniendo a ver lo que subo por las redes que tengo las capturas de tu grupo, de las novias diciéndolo». Un ataque del que Naomi ha preferido no defenderse: «Tus stories llorando son mi entretenimiento favorito. El cuadro que haces en redes sociales lo necesito para vivir».