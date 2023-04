La chocante revelación personal de Sandra Barneda que no había hecho hasta ahora

Sandra Barneda era la primera entrevistada de ‘Tentaciones After Show‘, el podcast de Mediaset donde se comenta todo lo sucedido en ‘La isla de las tentaciones‘. La presentadora no dudaba en hablar de lo mucho que sufre durante la grabación del reality, de la misma manera que se sinceraba sobre su situación sentimental. No obstante, lo más impactante llegaba cuando confesaba haber sido infiel.

«Te he visto emocionarte mucho en ‘La isla de las tentaciones’, te he notado que has sufrido. Quería saber si el estado amoroso en el que te encuentras te influye más a la hora de sentir más con ciertos temas, si empatizas más o te sientes más identificada», empezaba preguntando Marta Peñate, dando pie a una Sandra Barneda muy sincera.

«Yo siempre que voy a grabar ‘La isla de las tentaciones’ pienso: ‘A ver qué Sandra voy a sacar’, porque ahí se manejan las emociones. Estás con ellos y, en las hogueras lo veis, yo me vacío, trato de ayudaros siempre cuando estáis ahí», comenzaba contando la presentadora, que añadía: «Durante el rodaje de las temporadas cinco y seis, estaba emocionalmente devastada».

Sandra Barneda explicaba también lo complicado que fue para ella grabar esas ediciones: «Era complicado para mí. Es complicado en televisión, cuando trabajas y estás mal. Yo ahí tenía el corazón roto. Y yo, que siempre soy proamor, pues era complicado muchas veces aguantar».

"Yo en la grabación de la temporada 5 y 6 tenía el corazón roto" ❤️‍🩹 ¿Vosotros lo notasteis?@SandraBarneda se abre en canal en #TentacionesAfterShow, el nuevo programa de @miteleplus YA DISPONIBLE lleno de exclusivas: #LaIslaDeLasTentaciones

Tras la intensa charla, el ‘Tentaciones After Show’ daba paso a su lado más ameno. A través de un juego, los presentes proponían situaciones al grupo y, en el caso de que la hubieran vivido, tenían que beber de la taza. «Que beba quien ha sido infiel», soltaba la presentadora al mismo tiempo que bebía de su vaso.

Como era de esperar, esta confesión dejaba en shock a todos. Por su lado, Sandra Barneda, se explicaba: «Yo sí. Alguna vez en mi vida lo he sido». Eso sí, la presentadora aclara: «En mis años mozos, pues sí, claro. Yo no podía ser fiel». Y se dirigía a sus exparejas: «Bueno, si me están viendo…».