La lección de Sandra Barneda que remueve conciencias en ‘La Isla de las Tentaciones’

No es novedad ver a Sandra Barneda abrirse en canal junto a los concursantes de ‘La isla de las tentaciones 6‘. La presentadora no ha dudado en ponerse a disposición de los jóvenes para solucionar sus vaivenes amorosos y, en esta ocasión, no ha dudado en acercarse a Naomi durante uno de los momentos más duros a los que ha tenido que hacer frente.

En concreto, ‘La isla de las tentaciones 6’ ha permitido que uno de los concursantes visualice diez minutos ininterrumpidos de la convivencia en la otra villa. Un privilegio del que ha podido disfrutar Naomi. En todo momento, la joven se ha mostrado especialmente tajante con la actitud de su pareja, Adrián, quien no ha dejado de llorar durante los diez minutos de visionado.

«Siento un poco de rabia. Nosotros veníamos aquí a que yo me quitara la mochila de la desconfianza. No sé en qué momento cargar más esa mochila es simplemente un bache y que luego mágicamente se va a ir. Que diga que los dos hemos cometido errores… está muy confundido», ha soltado al ver a Adrián arrepentido por sus acciones frente a la mirada atónita de Sandra Barneda.

Al mismo tiempo, ha afeado la actitud de su pareja: «Jamás cambiaría mi vida por un momento». Debido a la tajante declaración de Naomi, la presentadora ha tenido que intervenir y preguntarle por sus imágenes junto a Napoli. «Él ha considerado que lo suyo con Keyla ha sido un error, ¿cómo consideras lo tuyo con Napoli?». Como respuesta, Naomi ha declarado: «Si no hubiera estado Napoli, yo hubiera estado todos los días llorando en la cama y me ha hecho desconectar».

Esta imagen de dura de la joven poco ha tardado en desvanecerse, puesto que, visiblemente tocada, ha declarado: «Él sabe que yo soy fiel y él lo sabe. Lo veía como el padre de mis hijos, la persona con la que me iba a casar. Me da rabia porque ahora va a estar la piedra en mi tejado y yo lo quiero mucho. Yo no quería que se acabara. Entonces por una parte no quiero que se acabe, pero por otra por qué tengo que vivir toda una vida sufriendo. ¡No me lo merezco!».

Al ver el estado de la concursante, Sandra Barneda le ha preguntado si estaba pensando con la cabeza o con el corazón. Ella ha alegado que con la cabeza, pues si actuase con el corazón volvería con Adrián. En ese instante, la presentadora ha compartido unas sabias e íntimas palabras sobre el amor que han sido toda una lección magistral.

«Todos cometemos errores, la cagamos de una manera. Podría estar aquí contigo y hablándote sobre el amor y lo que significa o ha significado para mí y te aseguro que aquello que pensaba que podría ser el peor momento de mi vida, luego lo entendí y vi que merecía la pena; que no te pueda la rabia porque en el amor la rabia intoxica muchísimo», han sido las rotundas palabras de Sandra Barneda que han removido a Naomi.