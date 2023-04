La rajada de Arelys contra Adara que las cámaras de ‘Supervivientes’ captan levanta ampollas

La reagrupación a la que se sometió a los concursantes el pasado jueves trajo consigo la separación de Adara Molinero y Asraf Beno. Los dos náufragos, que se convirtieron en inseparables, han tenido que continuar con su concurso en ‘Supervivientes 2023‘ con nuevos compañeros y, en el caso del novio de Isa Pantoja, este sigue compartiendo espacio con Arelys Ramos; quien no ha dudado en malmeter contra su compañera ahora que está en una playa diferente.

En concreto, la madre de Yulen Pereira ha comenzado desahogándose con Asraf Beno por la supuesta actitud autoritaria de la ganadora de ‘GH VIP’ con la comida: «Muchas veces por no discutir con tu amiguita Adara se ha hecho lo que ha querido ella«. «Tú habrás vivido una cosa y yo habré vivido otra», le ha soltado el joven, mientras que Arelys continuaba diciendo: «Por eso estábamos distanciados. Tú lo ves desde un punto y yo lo veo desde otro punto».

En la misma línea, Asraf ha seguido defendiendo a su amiga Adara Molinero: «Comíamos siempre a las doce». Una intervención que ha caldeado a Arelys en ‘Supervivientes’, quien ha respondido: «Asraf, nunca hemos comido. Asraf por favor, no me hagas enfadar. Es que no quiero hablar más. ¿Dónde puñetera vez hemos comido a las doce si siempre se ha comido pasadas la una? Se ha comido a las doce cuando tu amiga Adara le daba el ataque de la comida».

Visiblemente nerviosa, la concursante de ‘Supervivientes 2023’ ha proseguido advirtiendo a su compañero de que el comportamiento de Adara era inaceptable y no ha tolerado que sacara la cara por ella. «No me digas eso, no me hagas enfadar. De verdad Asraf, no me hagas enfadar», ha repetido en infinidad de ocasiones.

Así pues, Arelys no ha dudado en seguir defendiendo su verdad: «Eso no es verdad. Comíamos lo más tarde posible porque no cenábamos. Nunca hemos cenado. No me digas que a las doce. Desde que estábamos en Royale con tu amiga Adara Molinero, entonces quería comer a las once de la mañana porque le salía del papo«.



Sin lugar a dudas, arelys es un demonio! Es mala, manipuladora y conflictiva! #ConexiónHonduras6 pic.twitter.com/WYU22fPGQw — DramaIntensa 😈 (@DramaIntensa) April 9, 2023

Arelys no es la única que despelleja a Adara en ‘Supervivientes’

Arelys no ha sido la única en criticar a Adara Molinero, puesto que Diego Pérez se ha sumado a los ataques. Todo ha comenzado cuando la madre de Yulen comentaba la discusión que tuvo la noche anterior con Asraf: «La comida, los problemas que había, eran por su amiga Adara» «Pues aquí sin Adara se le va a acabar el chollo», ha apuntado Raquel Arias. Por su parte, Diego Pérez ha intervenido diciendo: «Cuando estábamos tranquilos en grupo Adara sacaba un tema para discutir«.