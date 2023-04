‘Sálvame’ desenmascara a Yulen Pereira con sus incendiarios mensajes sobre Anabel Pantoja

Este domingo, Iván Reboso aseguraba en ‘Fiesta’ que existía un grupo de WhatsApp en el que Yulen Pereira y sus amigos rajaban y ponían verde a Anabel Pantoja. En ese grupo aseguraban que uno de los motivos por los que más discutían era porque «Anabel siempre se quería saltarse la dieta y, por ende, Yulen también se la tenía que saltar».

Un día después, ‘Sálvame‘ ha indagado sobre el asunto con Antonio Montero, que había tenido acceso a dicho grupo. «Desde el principio de la relación, Yulen no iba a gusto con ella en público, se quejaba a su entorno porque es muy caprichosa y que sentía cierta vergüenza ajena de ella«, recalcaba el colaborador.

Asimismo, según Antonio Montero, otra de las cuestiones que molestaban a Yulen Pereira es cómo iba vestida Anabel Pantoja a restaurantes con Estrella Michelín. Y es que al parecer la sobrina de Isabel Pantoja acudía en chándal. Al contarlo en ‘Sálvame’, Belén Esteban se echaba encima de su compañero indignado con que una vez más estuvieran criticando a su amiga. «¿Perdona? ¡Qué no me voy a callar! Tú vas todos los días como un leñador», le espetaba la colaboradora a su compañero.

Tras ello, ‘Sálvame’ emitía algunos de los mensajes que se podían leer en el grupo de WhatsApp entre Yulen Pereira y sus amigos. «Venga Yulen, que seguro que has caído en los brazos de otra», decía uno de esos amigos. «Ya sabes que me encanta pecar», contestaba el esgrimista y ex-concursante de ‘Supervivientes 2022’.

«Jajajaja, ¿seguro que no hay terceras personas?», le pregunta otro amigo sobre el motivo de la ruptura entre ellos. «Que no tío, que es todo más fácil», respondía entonces Yulen Pereira. «También te puede desilusionar un comportamiento como si fueses un matrimonio de 30 años», apostillaba entonces otro del grupo.

En otro de los mensajes de uno de los amigos de Yulen se podía leer lo siguiente: «O que Anabel intenta manejarlo todo, y digo ABSOLUTAMENTE todo. Todo tiene que ser como ella diga, incluyendo tus amistades Yulen». «Tampoco quería que Yulen tuviese una marca para vestirle para eventos y galas», escribía otro. «Ella es la única que quiere ser protagonista e influencer, ¿estaría celosa de ti?», se preguntaba otro de sus amigos.

Unas palabras ante las que Yulen Pereira reaccionaba con un simple «jajaja». «Hombre Yulen, hasta tu madre lo decía, que le molestaba ver cómo Anabel lo manejaba todo en la relación«, le contestaba uno de sus amigos dejando caer así las críticas que profería Arelys a Anabel.

Tras ver lo que se estaba diciendo en ‘Sálvame’, María Patiño se mostraba decepcionada con Yulen Pereira, a quién siempre había defendido. Por eso, no dudaba en escribirle un mensaje recriminándole su actitud. «No me puedo creer que te rieses de Anabel en un chat, en fin…», le ponía la presentadora a lo que el esgrimista rápidamente le respondía: «Y yo no me puedo creer que tú te lo creas».