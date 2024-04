Yulen Pereira se pronuncia así ante la impactante noticia que filtró sobre él ‘TardeAR’

El pasado viernes 19 de abril Leticia Requejo soltó la bomba en ‘TardeAR‘. Según la periodista, Yulen Pereira, exnovio de Anabel Pantoja, estaría saliendo con Yeimy Báez, exnovia de Carlo Costanzia. Una noticia que pilló a todos sus compañeros por sorpresa y sobre la que el protagonista ya se ha pronunciado.

Ha sido en ‘Fiesta’, el programa en el que colabora comentando todo cuanto sucede en ‘Supervivientes 2024’, donde Yulen Pereira ha confirmado que, en efecto, sí tuvo varios encuentros con Jeimy. A la joven la conocimos hace unas semanas cuando se paseó por algunos platós de televisión tras salir a la luz el romance de su ex, Carlo Costanzia, con Alejandra Rubio.

Pese a reconocer haber tenido varios encuentros, el exconcursante de ‘Supervivientes’ ha dejado claro que «no estamos juntos». «No somos pareja y nunca hemos sido pareja. La conocí hace un mes y medio, el mes pasado. Es verdad que fue a través de las redes sociales. La vi en TikTok y dije ‘uau, vaya mujer’. La seguí y empezamos a hablar», ha explicado el esgrimista en el programa de Emma García.

Yulen Pereira deja entrever que Jeimy podría estar filtrando la información

Yulen Pereira y Jeimy Báez se vieron «varias veces» pero nunca llegaron a formalizar su relación. «No tengo ninguna palabra mala hacia ella. No somos amigos. Tenemos muchas cosas en común, pero mentalidades diferentes. Ella también venía de una relación muy reciente (con Carlo)», ha confesado el ex de Anabel Pantoja.

«Creo que llegamos a un punto en el que ya estaba. Punto y final. Espero y le deseo lo mejor», ha sentenciado el deportista. Además, ha confirmado que, el día en el que Carlo pasó por la casa de Jeimy para recoger sus cosas, ella ya estaba quedando con él.

Lo que más ha sorprendido a Yulen es el hecho de que su relación con la joven se haya hecho pública ahora: «Me sorprende cómo han llegado todos esos detalles aquí. Me extraña. Es verdad que me molesta que ahora que hace como casi un mes que no veo a Jeimy… Que salga ahora esta información me da qué pensar». De esta forma, dejaba caer que ella podría estar filtrando datos a la prensa.