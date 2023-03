Yulen Pereira no elude esta incómoda pregunta sobre Anabel, responde y ahonda la brecha

Yulen Pereira ha vuelto este jueves al plató de ‘Supervivientes‘ para defender a su madre Arelys, quien está siendo una de las grandes protagonistas de la edición. El joven está bajo el foco mediático tras su ruptura con Anabel Pantoja, y Jorge Javier Vázquez quiso aprovechar su presencia en plató para abordarle y hacerle unas preguntas.

«Soy visionario, ¿eh?», le ha dicho Jorge Javier a Yulen Pereira en un momento concreto del programa. Y es que el presentador en la primera gala de ‘Supervivientes 2023’, cuando la pareja ya había roto pero no se había hecho público, se interesaba por cómo estaba su relación y dónde se encontraba entonces Anabel Pantoja. «En Sevilla», respondía él entonces sin dar más detalles de la sobrina de Isabel Pantoja.

«No se sabía, vine a saludarle y lo primero que le dije fue dónde estaba Anabel», explicab el presentador a la audiencia. Mientras, Isa Pantoja seguía atenta a la conversación de colaborador y presentador, que estaban hablando de su prima. «Yo me quedé un poquito flipando», ha reconocido entonces Yulen.

Ahora Yulen Pereira ya no está con Anabel Pantoja, pero tampoco con ninguna mujer como él mismo ha querido dejar claro. Jorge Javier aprovechaba que tenía al joven en plató para preguntarle: «¿Tienes un rollo o algo?». «¿Un rollo? Oye… oye que te estoy viendo venir. No, no tengo un rollo», aclaraba el deportista visiblemente nervioso, que además recalcó estar centrado en la esgrima: «Llevo un mes a tope con la competición».

Yulen también habló sin tapujos de su deseo de ser padre algún día: «Siempre he querido ser padre, pero con el tema de los viajes y el deporte se me ha hecho difícil». Un deseo que en ningún momento se comentó con Anabel Pantoja durante el transcurro de su relación como así contestó también a Jorge Javier: «Anabel y yo nunca nos planteamos tener hijos juntos».