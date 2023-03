El verdadero y traumático motivo de la ruptura de Yulen Pereira y Anabel Pantoja: «Qué injusto»

Según informaciones que han llegado a ‘Fiesta’, Yulen Pereira habría sido infiel a Anabel Pantoja durante su viaje a EEUU.

‘Fiesta‘ desvelaba este pasado sábado que les había llegado una noticia que afectaba a Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Según el programa presentado por Emma García, la pareja que se formó hace justo un año en ‘Supervivientes’ podría haber roto su relación. Al preguntarle, el propio Yulen colgaba el teléfono sin querer hablar del asunto.

Un día después, ‘Fiesta’ ha dado todos los detalles sobre el motivo por el que Anabel Pantoja y Yulen Pereira han roto su relación tras algo menos de un año juntos. Y es que una infidelidad sobrevuela sobre la pareja.

Según ha comentado Jorge Moreno en ‘Fiesta’ la culpable de la ruptura de la pareja es una tercera persona. Así, según el reportero del programa de Telecinco, Yulen Pereira habría sido infiel a Anabel Pantoja durante el viaje de Anabel Pantoja por EEUU acompañando a su tía Isabel Pantoja en su gira americana.

En pleno directo, Iván González recibía un mensaje aportándole más datos sobre la infidelidad de Yulen. Así, según el colaborador, la chica con la que Yulen Pereira habría sido infiel a Anabel Pantoja se llama Melania Puertas, se trata de una influencer y modelo muy conocida en la noche madrileña. «Les han visto dándose besos«, comentaba el colaborador.

Sin embargo, según Alejandra Rubio por boca de Marta López Álamo, la novia de Kiko Matamoros y amiga de Melania es falso. «Dicen que habría pruebas que podrían demostrar que no es infiel», soltaba entonces Iván González dejando descolocada a Emma García. «A ver por favor Iván me das el nombre de la chica y ahora me dices que no ha sido infiel, céntrate», le soltaba la presentadora.

La bomba de Alejandra Rubio sobre Anabel

Justo después, era Alejandra Rubio la que soltaba una bomba y dejaba aún más descolocados a todos pues daba un giro radical a todo. Así, la hija de Terelu Campos aseguraba que la ruptura no tendría nada que ver con una infidelidad y que Anabel Pantoja podría tener una «nueva ilusión». «Conoció a un chico antes de irse a la gira, según me dicen y es una persona muy de confianza», adelantaba Alejandra.

Tras escuchar lo que se estaba diciendo en ‘Fiesta’, Amor Romeira, gran amiga de Anabel Pantoja irrumpía en el plató muy cabreada. «Es mentira que lleven mal mucho tiempo», empezaba diciendo la colaboradora después de escuchar como Alejandra aseguraba que la crisis entre la pareja venía de lejos y que Anabel podría tener una nueva ilusión.

«Qué injusto que se diga esto cuando Anabel era la que estaba trabajando y al que se le relacionó con una chica es a Yulen», aseveraba Amor Romeira. Pero la canaria daba la campanada con lo que soltaba después asegurando que Yulen Pereira llevaba tiempo ideando dejar a Anabel Pantoja y que incluso su madre Arelys ya lo sabría y por eso no quiso hablar de Anabel en el vídeo de presentación de ‘Supervivientes’.

«Anabel no sabía nada. Cuando yo llamo a Anabel descubro el percal, no quiero que se esté dejando aquí que Anabel tenía una ilusión antes de irse cuando Anabel al volver venía con la ilusión de encontrarse con su novio y cuando llega su novio la deja», sentenciaba Amor. «No hay ninguna ilusión. Ese señor llevaba todo el mes de febrero planeando cómo dejarla cuando volviera. Y es más, me juego lo que sea que Arelys está en ‘Supervivientes’ sabiendo que su hijo aquí la va a dejar y por eso las palabras», añadía.