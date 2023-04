El palo imprevisible que Antonio David Flores asesta ahora a Alessandro Lequio sin cortarse

Este lunes, 17 de abril, Antonio David Flores ha protagonizado un nuevo directo en su canal de YouTube. Además de tratar el tema de Carlota Prado, ya que este mismo lunes se ha conocido la sentencia, el malagueño también ha querido debatir sobre la polémica de Ana Obregón. Pero no lo ha hecho solo.

Junto a él, su pareja, Marta Riesco, quien trabajó con Alessandro Lequio durante años, y la abogada Teresa Bueyes, amiga del excolaborador de ‘Sálvame’. Los tres coinciden en su posicionamiento, a favor de la decisión de Ana Obregón de ser abuela mediante gestación subrogada, cumpliendo así una de las últimas voluntades de su hijo.

Sin embargo, critican la actitud de Alessandro Lequio. Según la abogada, «Ana necesitaría el apoyo de Alessandro y se encuentra con una persona que habla entre líneas». Por su parte, Antonio David opina que «Alessandro va minando poco a poco cada cosa que Ana Obregón va haciendo. Por lo poco que dice o también por sus gestos».

Antonio David Flores junto a Marta Riesco y Teresa Bueyes

Antonio David critica la actitud de Alessandro Lequio

«Cuando Ana habló en la exclusiva y cuenta que en el testamento se hizo de una forma verbal, Alessandro hace una rectificación y dice que no, que un testamento ológrafo es algo escrito, y que Ana se equivocó. Es la poca empatía que muestra cuando es una cosa que es de dos, porque son dos abuelos y porque detrás está su hijo, porque detrás está el deseo de su hijo que prevalece ante todo», añade el padre de Rocío Flores.

Esta crítica es cuanto menos sorprendente, pues no hay que olvidar que el italiano fue uno de los que más apoyó al malagueño tras el brutal testimonio de Rocío Carrasco en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. De ahí la famosa frase de la hija de Rocío Jurado de ‘perro no come perro’, dejando claro que ambos son iguales.

Mientras que Marta Riesco cree que «se le está tratando de una forma en ‘El programa de Ana Rosa’ que parece un Ministro de Economía, y se le permiten ciertas cosas que al resto no». De esta forma deja caer que es el que más cobra de todos los colaboradores del magacín de Telecinco, en el que ella trabajó durante años.