Alessandro Lequio aclara por fin si existe (o no) el testamento ológrafo de su hijo Aless

Desde que Ana Obregón confesara en la revista ¡Hola! que Ana Sandra en realidad era su nieta y que había cumplido el deseo de su hijo Aless de ser padre antes de morir se ha generado mucha polémica. Y es que en la entrevista, la actriz y presentadora hablaba de un supuesto testamente ológrafo. Sin embargo, este miércoles Alessandro Lequio corregía al decir que Ana se equivocaba al hablar de ese testamento. Un día después, ha matizado sus palabras.

Ana Obregón en su entrevista asegura que una semana antes de morir, Aless les dijo a sus padres que quería ser padre. Sin embargo, se ha generado mucha controversia porque Ana dice que a eso se le llama testamento ológrafo y en realidad este es un documento que deja por escrito alguien que va a fallecer.

«Se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus últimos deseos, aunque, por las circunstancias que sean, el notario no pueda estar presente en ese momento. Pero este documento existe y es legal», aseveraba Ana en su entrevista. Sin embargo, Alessandro Lequio el martes matizaba a Paloma García-Pelayo cuando hablaba de ello. «Solo un matiz. Yo creo que Ana se equivoca porque el testamento ológrafo es un testamento escrito eh. No hablado. Simplemente quiero decir eso», remarcaba el colaborador.

A raíz de estas palabras, son muchos los que están señalando que Ana Obregón habría mentido entonces al hablar de la existencia de un testamento ológrafo. Ante estas críticas, y cuando le preguntaban si estaría dispuesta a enseñar la prueba de que ese documento existe Ana defiende que no tiene por qué y que nunca se enseña un testamento.

Alessandro Lequio zanja la polémica del testamento ológrafo

Ante este revuelo generado por sus palabras el pasado martes en ‘El programa de Ana Rosa‘, Alessandro Lequio ha querido matizar lo que dijo y aclarar de una vez por todas si existe o no el testamento ológrafo de su hijo Aless Lequio. Lo hacía justo después de que Joaquín Prat volviera a explicar lo que es un testamento ológrafo.

«El testamento ológrafo, que está recogido en los artículos 688, 689 y 690 del Código Civil, y que es un documento de puño y letra del que otorga dicho testamento y tiene que ser en el plazo de diez días posteriores a la redacción y firma del mismo. Verificado por un notario y depositado en el archivo general de notarías», explicaba el presentador de ‘El programa de AR’.

«A lo mejor ha habido una confusión, no sé si quieres aclarar», le decía entonces Ana Rosa Quintana a su compañero. «Yo creo que lo ha aclarado muy bien Joaquín, es decir, es un documento escrito de puño y letra por el propio testador. En ningún momento he dicho que no existiera el documento, sino que he dicho que se equivoca ella al explicarlo. Nada más», respondía Alessandro Lequio. «Existe el documento?», insistía la presentadora. «Sí, sí, por supuesto, existe el testamento ológrafo«, concluía Lequio.

Lequio habla del libro de su hijo Aless

Otra de las cuestiones sobre las que si se ha manifestado Alessandro Lequio ha sido sobre el libro ‘El chico de las musarañas’ que empezó a escribir su hijo y que ha continuado Ana Obregón y saldrá a la venta el próximo 19 de abril. Así, ‘El programa de AR’ daba más detalles sobre el mismo a través de Marisa Martín Blázquez, que aseguraba que en realidad lo que escribió Aless no eran capítulos de un libro si no páginas de un diario.

«Yo tengo bastante y buena información respecto a lo del libro. Esto no era un libro, sino una especia de diario inconexo que lo estaba escribiendo Aless. Ella empieza a hablar de que tiene un libro de su hijo, una editorial se pone en contacto con ella y Ana escribe lo que cree que habría podido escribir Aless», destacaba la colaboradora del programa de Ana Rosa Quintana.

Finalmente, Alessandro Lequio desvelaba que él había leído lo que escribió su hijo pero desconoce lo que ha hecho Ana Obregón después. «Yo tengo las páginas que escribió mi hijo. Son 20 páginas que están muy bien escritas, son reflexiones y muy simpáticas y poco más puedo decir. El resto del libro lo desconozco. Lo que escribió Aless es el germen de un libro«, sentenciaba el colaborador.

A ese respecto, Sandra Aladro aprovechaba para preguntarle qué le parecía que se publicara lo que había escrito su hijo. Y una vez más Lequio se negaba a contestar dejando entrever que no estaría de acuerdo. «¿Qué te parece que se haga público el contenido de esos escritos de tu hijo?», le preguntaban. «»No voy a contestar«, concluía él.