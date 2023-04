Alessandro Lequio rebate esta sonada revelación que hace Ana Obregón: «Se equivoca»

‘El programa de Ana Rosa’ ha ahondado sobre los frentes que se le podrían abrir a Ana Obregón para volver a España y conseguir que su nieta pueda quedar debidamente registrada para obtener la ciudadanía española. Y en un momento dado de la tertulia, Alessandro Lequio ha roto su silencio sobre el caso de forma excepcional para hacer un matiz.

Ha ocurrido cuando se debatía sobre cómo la actriz ha querido sacar de la ecuación en todo momento al conde. Algo que Paloma García-Pelayo ha contradicho al recordar unas palabras en su entrevista a ¡Hola! de la pasada semana. «En la entrevista de Ana Obregón, en las primera declaraciones oficiales que tenemos, yo recuerdo una frase. Y, si la memoria no me traiciona, dice: ‘su padre Alessandro y yo estuvimos presentes cuando Aless nos pidió que quería tener descendencia’ y ella lo llama y lo califica como testamento ológrafo», ha puesto sobre la mesa.

«Así que se pone a Alessandro en boca de Ana. Es decir que en la ecuación en algún momento sí que le ha introducido», ha insistido la colaboradora, contrariando así a sus compañeros. Ha sido precisamente ahí cuando Alessandro Lequio ha tomado la palabra sorprendentemente y se ha salido de su guion -el de mantenerse completamente al margen de la historia por la memoria de su hijo- para hacer una aclaración.

«Solo un matiz. Yo creo que Ana se equivoca porque el testamento ológrafo es un testamento escrito eh. No hablado. Simplemente quiero decir eso. Si me permites, es un matiz importante», ha sentenciado el tertuliano. «Ella explica que lo dijo verbalmente y efectivamente luego se ha dicho», ha apuntado Paloma. «Lo que diga verbalmente no es un testamento ológrafo», ha reinsistido Lequio, desmintiendo así esa parte concreta de la entrevista de Ana Obregón.

Acto seguido, García-Pelayo se ha lanzado a hacer una pregunta muy tensa: «Entiendo tu silencio perfectamente y es muy incómodo. ¿Tú has felicitado o le has dado la enhorabuena en algún momento a Ana?». «Si entiendes mi silencio, no entiendo la pregunta. Tienes todo el derecho a insistir pero es que no», ha cortado de raíz Alessandro.